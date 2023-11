Le gouvernement progressiste-conservateur vient de lancer une nouvelle application dans sa quête pour améliorer l’accès aux soins de santé pour les Néo-Écossais.

Your Health NS est une application pour téléphone intelligent qui se veut un guichet unique pour la plupart des besoins en santé.

L’application permet de naviguer parmi les soins et services offerts, mais aussi réserver des services et trouver des informations plus rapidement.

Your Health NS aidera les Néo-Écossais à trouver les soins appropriés lorsqu'ils en ont besoin, peu importe où ils se trouvent dans la province.

L’application et ce genre de technologie font toute la différence , indique le premier ministre Tim Houston. Elles nous aident à mieux servir les Néo-Écossais.

Il y voit un outil de plus pour réparer le système de santé, une promesse importante de sa campagne.

L’application permet de prendre rendez-vous pour un examen médical ou encore consulter le temps d'attente d’un service d’urgence.

Les utilisateurs peuvent aussi prendre rendez-vous pour une prise de sang, une radiographie ou un vaccin et ils peuvent personnaliser l’écran d'accueil pour y mettre les services dont ils ont le plus besoin.

Des applications similaires existent déjà en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, est fier de dévoiler sa nouvelle application pour naviguer dans le système des soins de santé.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse note toutefois que l'application Your Health NS est seulement disponible en anglais.

Il faut que les documents soient accessibles dans les deux langues, surtout maintenant qu'on a la loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse , soutient le directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Jules Chiasson.

On a de plus en plus d'immigrants francophones qui arrivent en Nouvelle-Écosse et qui ne connaissent pas nécessairement l'anglais et ça pose un problème .

Santé Nouvelle-Écosse promet que l'application sera disponible en français bientôt.

On a décidé de mettre en œuvre l'application maintenant et continuellement de créer plusieurs fonctionnalités et ça peut inclure les langues , explique le dirigeant principal de l'information de Santé Nouvelle-Écosse,Scott McKenna.

Le ministre des Affaires acadiennes Colton LeBlanc, ancien ambulancier paramédical, croit que cette application va faire une grande différence, même si pour l'instant elle est seulement en anglais.

Le ministre des Affaires acadiennes Colton LeBlanc parle même de la possibilité que l’application soit traduite en plusieurs langues

J'ai déjà des discussions à l'égard d'inclure différentes langues, le français parmi d'autres, puisque nous sommes une province diversifiée , dit-il

Je suis convaincu que l’application fera vraiment une grande différence.

Tim Houston annonce au passage que les soins à distance ne seront plus réservés à ceux qui sont sur une liste d'attente pour un médecin de famille.

Désormais, même ceux qui ont déjà un fournisseur de soins de santé auront droit à deux consultations en ligne gratuites par an.

Avec les informations d'Adrien Blanc