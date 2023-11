La tempête électronique Igloofest s’abattra sur le Vieux-Port de Montréal pour une 16e année, du 18 janvier au 10 février prochain. Plusieurs vedettes internationales sont attendues pour l’occasion, dont le producteur américain Diplo, le roi de la trance néerlandais Armin van Buuren et l’homme à tout faire franco-américain Marc Rebillet, reconnu pour ses performances improvisées endiablées.

Marc Rebillet, l'homme aux 50 robes de chambre, ouvrira le festival le 18 janvier avec un autre ovni de la scène électronique, l’Australien Partiboi69. Les platines fraîchement dégelées seront reprises le lendemain par la productrice ontarienne d’origines perse et ukrainienne Rezz, une adepte de Deadmau5 et Skrillex qui avait déjà joué à Igloofest en 2020.

Le second week-end sera marqué par une performance du DJ et producteur allemand Stephan Bodzin, le 25 janvier, suivie le lendemain par celle de Diplo, producteur américain toujours très attendu, qui maîtrise avec aise autant le rap que l’ EDM et la house.

Le duo Floorplan, de Détroit, réchauffera la scène Sapporo avant l’arrivée de Diplo, alors que le légendaire producteur néerlandais Armin van Buuren se produira pour la première fois au Québec le samedi 2 janvier.

Eric Prydz, The Blaze et Kaskade

Pour son troisième week-end, Igloofest accueillera la tête d’affiche suédoise Eric Prydz, derrière le ver d’oreille Call On Me, et les déconstructionnistes de la pop 100 Gecs, duo américain qui a lancé son deuxième album 10 000 Gecs au mois de mars dernier.

Le week-end de clôture du festival, qui se tiendra du 8 au 10 février, mettra notamment en vedette le duo français The Blaze, le vétéran producteur américain Kaskade et Miss Monique, une DJ ukrainienne décrite par Igloofest comme la nouvelle indétrônable reine de la fête .

Les billets journaliers seront en vente ce vendredi 3 novembre dès 11 h sur le site d’Igloofest (Nouvelle fenêtre).