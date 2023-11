Le Théâtre Capitol vibrera au son de la country avec Annie Blanchard et Maxime Landry

Le duo formé de l’artiste acadienne Annie Blanchard et de l’artiste québécois Maxime Landry sera de passage au Nouveau-Brunswick, dimanche. Ils présenteront au Théâtre Capitol leur spectacle Jolene and the Gambler : Le country de nos idoles.

Dolly Parton, Kenny Rogers, Johnny Cash, Paul Daraîche, Renée Martel, Patrick Norman : les chansons qui seront jouées et chantées au Théâtre Capitol ont la particularité d’être issues des deux albums du duo.

En 2022, Maxime Landry et Annie Blanchard ont lancé leur premier projet de reprises musicales, l’album Jolene and the Gambler, en hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton. On a pratiquement pris tous les gros hits de ces deux artistes-là pour faire un album de 14 chansons , explique Maxime Landry.

Un an plus tard, le duo récidive et lance Le country de nos idoles, un album qui fait revivre les succès country qui ont forgé leur amour pour ce style musical.

C’est ce style-là qu’on écoute depuis qu’on est tout jeune , dit Maxime Landry. On se dit souvent qu’on a l’impression d’avoir grandi dans le même salon, elle en Acadie et moi en Beauce.

Ouvrir en mode plein écran Annie Blanchard et Maxime Landry. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Dans Le Country de nos idoles, Annie Blanchard et Maxime Landry reprennent par exemple les chansons bien connues des amateurs de country Mille après mille, Nous, Je m’envolerai, C’est mon histoire. C’est plus axé sur les artistes d’ici, sur les gens avec qui on a partagé la scène , précise Annie Blanchard.

À prédominance francophone, l’album contient aussi des chansons en anglais.

On voulait faire un petit clin d’œil aux versions originales aussi. Ça a donné un bel album, rempli de nostalgie , dit Annie Blanchard. Ce sont des chansons que tout le monde connaît, en général.

Moncton nous porte bonheur

Maxime Landry et Annie Blanchard se disent enjoués de monter sur scène à Moncton, en partie car c’est la ville où leur projet de duo est né.

Tous deux présents lors du tournage de l’émission télévisée Le grand ménage des Fêtes en 2021, Maxime Landry avait soufflé à Annie Blanchard qu’il souhaitait faire quelque chose pour rendre hommage à l'artiste défunt Kenny Rogers.

Son acolyte lui aurait répondu Si tu fais cela, moi, je veux être ta Dolly.

Si tu avais vu les étoiles dans nos yeux s’allumer à ce moment-là. On venait de trouver notre projet commun, à Annie et moi. Ce projet-là qu’on cherchait depuis tant d’années.

Pour nous, c’est de retourner à la source. De retourner où tout s’est passé. Pour nous, c’est spécial. Je pense que Moncton nous porte bonheur , dit Annie Blanchard. [Le Théâtre Capitol] c’est tellement un bel endroit, c’est magique.

Ouvrir en mode plein écran La chanteuse Annie Blanchard est originaire de Maisonnette, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives_ Photo : Gracieuseté

À coup de paillettes, de jeux de lumière et d’un décor unique, le duo a mis le paquet pour le spectacle à grand déploiement.

On voulait que ce soit beau, que ce soit chic à l’image de Kenny et Dolly, et, la musique country mérite cela aussi , s’enthousiasme Maxime Landry.

Jolene and the Gambler : Le country de nos idoles débute à 19 h 30 au Théâtre Capitol de Moncton, le 5 novembre.

La tournée du duo se poursuit ensuite au Québec et en Ontario, jusqu’à novembre 2024.

Avec les informations de Kristina Cormier