Pendant l’hiver 2022-2023, près de 16 700 remorquages et plus de 21 300 constats d’infraction ont été remis en lien avec les opérations de déneigement à Québec. C'est beaucoup plus que lors des cinq hivers précédents. La Ville a changé sa façon de faire pour libérer plus rapidement certains secteurs et accélérer l’enlèvement de la neige.

Les changements n’ont pas tous été effectués l’hiver passé, mais c’est l’an dernier qu’il y a eu le plus d’ajustements. L’administration municipale concentre dorénavant ses agents et les remorqueuses dans les secteurs plus problématiques dès le début de la nuit, dans les rues où il y a des feux clignotants.

Ouvrir en mode plein écran Un feu clignotant indiquant une opération déneigement (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les remorqueuses se déplacent ensuite progressivement en grand nombre vers les autres secteurs, plus tard durant la nuit. Avant de changer sa façon de faire, la Ville avait des équipes assignées aux remorquages toute la nuit.

S'il en résulte un enlèvement de la neige plus rapide, selon la Ville, il y a aussi eu plus de remorquages.

La Ville avance tout de même que le nombre d’opérations déneigement par hiver pourrait aussi jouer un rôle important dans le nombre de remorquages. Pourtant en consultant, le nombre d’opérations chaque année, il ne semble pas y avoir de corrélation claire entre les deux lors des cinq derniers hivers.

Même qu’en 2022-2023, il y a eu 13 opérations déneigement et un nombre beaucoup plus élevé de remorquages et de constats d’infraction que l’année précédente où il y en a eu 14.

Pendant ce temps, les coûts du déneigement continuent d'augmenter pour la Municipalité. En 2022, la facture a frisé les 82 millions de dollars, excluant les coûts de carburant et d'entretien de la machinerie.

Au total, le coût du déneigement a bondi de 23 % depuis 2020.

Aucun changement prévu pour les vignettes Tempête

Ce n'est pas toujours évident pour les résidents des quartiers centraux de se trouver des endroits pour stationner leurs autos pendant les opérations déneigement. Et les places dans les stationnements municipaux sont très limitées.

Malgré les critiques, la Ville de Québec ne compte pas changer sa façon de faire pour la vente des vignettes Tempête qui servent à se réserver une place dans un stationnement municipal lors des opérations de déneigement. L’utilisation d’un système de vente en ligne s’avère une solution adéquate et sécuritaire pour les citoyens , soutient un porte-parole par courriel.

Il y a peu de places de stationnement appartenant à la Ville et elles s’envolent rapidement dès la mise en vente des vignettes. Certains résidents du centre-ville ont sorti le grand jeu pour tenter de mettre la main sur l’une d’entre elles.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir échoué avec huit appareils, Évelyne Germain ne comprend pas comment elle pourrait un jour réussir à avoir une vignette dans le stationnement qu'elle convoite. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Évelyne Germain

Le choix des futurs détenteurs de vignettes se fait de façon aléatoire à partir d’une salle d'attente électronique. La Ville croit ainsi offrir une chance égale aux acheteurs de se procurer une vignette .

Elle a été questionnée à savoir si le gabarit des véhicules pourrait être tenu en compte dans l’attribution des espaces, comme les plus petites autos pourraient permettre de faire plus de places dans les stationnements.

L’administration municipale ne croit pas que cette façon de procéder permettrait réellement de faire un gain comme l’accumulation de neige peut faire rétrécir l’espace. Elle préfère donc s’en tenir à établir le nombre de stationnements en fonction d’un standard de grandeur de véhicule.

La Ville de Québec a aussi mis à l’essai une autre façon de faire pour le déneigement qui aurait pu permettre d’éviter de vider l’ensemble des rues pendant les opérations.