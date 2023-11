Où est Nordet, le narval ami des bélugas?

Le narval, qui s'est greffé à un groupe de bélugas du Saint-Laurent, n'a pas été officiellement aperçu dans le fleuve cet été.

Une observation du narval a été signalée, mais le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) n'a pas été en mesure de confirmer l'information. Aucune vidéo ou photo de l'animal, qui a été nommé Nordet, ne peut confirmer sa présence dans les eaux du fleuve au cours des derniers mois.

C'est la première fois que cela se produit depuis qu'il a été repéré en 2016. Le directeur scientifique du GREMM , Robert Michaud, ne s'alarme pas, même s’il lance en riant que cette absence lui brise le cœur.

Ouvrir en mode plein écran Robert Michaud, directeur scientifique du GREMM Photo : Radio-Canada / Jean-François Bouthillette

Il rappelle que l’été a été exécrable du point de vue météorologique. On a eu beaucoup de brume, de pluie et de vent dans l’estuaire du Saint-Laurent , mentionne M. Michaud. S'ajoutent à cela des problèmes techniques et mécaniques sur les deux bateaux de recherche utilisés par le GREMM . Ce qui a fait en sorte qu’on a passé moins d’heures en mer, alors ce n’est pas tout à fait étonnant qu’on n’ait pas revu Nordet cet été , ajoute-t-il.

Il a dû apprendre beaucoup de choses pour s’alimenter, pour naviguer, mais socialement, comment va-t-il se débrouiller à long terme? Il va falloir attendre l’année prochaine pour avoir une autre page de cette histoire.

Selon lui, il est tout de même complexe de repérer le narval parmi près de 1000 bélugas. M. Michaud ajoute que Nordet est généralement aperçu d'une à cinq fois chaque été. Ce n’est pas des observations quotidiennes ou hebdomadaires qu’on a avec ce jeune narval. On aimerait bien ça, parce que c’est quand même une histoire fabuleuse , souligne-t-il.

C’est aussi ce que croit Marianne Marcoux, de Pêches et Océans Canada. La spécialiste des baleines de l’Arctique qualifie d’exceptionnelle cette famille recomposée. Les narvals sont des animaux grégaires, donc déjà, que cette baleine-là soit toute seule, c’est un peu bizarre , déclare la scientifique.

À voir : Un reportage diffusé à l'émission Découverte en mai 2022 s'intéressait à cet intrus dans le Saint-Laurent.

Elle explique que le narval demeure généralement au-dessus du cercle polaire. Le Canada en compte deux populations. L’une se trouve au nord de la baie d’Hudson et l’autre dans la baie de Baffin, près du Groenland. C’est quand même pas mal loin du Saint-Laurent , souligne la chercheuse.

Ouvrir en mode plein écran L'histoire du narval de l'estuaire du Saint-Laurent, le jeune cétacé à la défense torsadée qui a été adopté par un groupe de bélugas, continue de rayonner dans le monde. Photo : Radio-Canada

Tant M. Michaud que Mme Marcoux croient qu’il est fort difficile de déterminer spécifiquement pourquoi ce jeune mâle s’est éloigné ainsi. C’est une jeune baleine, un adolescent. Des fois, il y en a qui sont plus téméraires et qui veulent explorer , ajoute Marianne Marcoux.

Publicité

Et la reproduction?

Les scientifiques espèrent l'observer à nouveau puisqu'il a maintenant environ 12 ans et qu'il approche donc de la maturité sexuelle. Tous sont curieux de savoir s’il trouvera une femelle avec qui se reproduire.

Des chercheurs du Danemark ont d’ailleurs déjà étudié le crâne particulier d'un mammifère marin issu de l'accouplement d'un béluga et d'un narval. Cette espèce hybride porte le nom de narluga.

C’est déjà arrivé une fois dans le passé, donc ça pourrait encore arriver, puis ce serait vraiment excitant de voir ce bébé-là.