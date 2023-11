La Ville d’Ottawa prévoit de transformer le centre communautaire du chemin Heron en un refuge d'urgence temporaire pour les itinérants à partir de la fin du mois de novembre. Une décision qui affecte certains services et programmes, dont un nouveau groupe de jeux en français.

Le réseau des refuges d’urgence fait face à une demande sans précédent. Il a fonctionné au maximum de ses capacités pendant une majeure partie de l’été, ce qui est inhabituel, car généralement nous connaissons une baisse de la demande pendant cette période , explique le directeur des services d’habitation de la Ville d’Ottawa, Paul Lavigne.

Résultat : la Municipalité a annoncé cette semaine sa décision d’utiliser le centre communautaire du chemin Heron, dans le quartier Alta Vista, en tant que refuge d’urgence. Cela devrait permettre d'accueillir environ 200 personnes supplémentaires, estime la Ville.

M. Lavigne estime que ce sont de 250 à 275 personnes qui se trouvent actuellement sans logement et les ressources actuelles ne suffisent pas.

On prévoit que 70 % de ces personnes souhaiteront utiliser un refuge cet hiver. Mais le réseau ne pourra pas répondre à ce besoin. Il faut donc des endroits supplémentaires pour résoudre le problème de la surpopulation dans le réseau.

Trois centres communautaires transformés en refuge

Ce n’est pas la première fois que la Municipalité procède de cette manière. Dans le même quartier, le centre communautaire Dempsey accueille déjà des dizaines de femmes qui sont sans-abri. Dans le quartier Vanier, l'Aréna Bernard-Grandmaître est lui aussi utilisé comme refuge temporaire.

Bien qu’elle soutienne les efforts de la Ville pour répondre à la demande de logements d’urgence, la conseillère du quartier Alta Vista, Marty Carr, se demande pourquoi le fardeau retombe toujours sur les communautés défavorisées.

J’aimerais que nous commencions à faire des choix qui ne désavantagent pas toujours les mêmes populations, encore et encore , a-t-elle déclaré.

Marty Carr, conseillère municipale du quartier Alta Vista Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le centre communautaire du chemin Heron est situé dans le secteur Heron Gate, qui se classe au deuxième rang d'Ottawa dans l'indice d'équité des quartiers, une mesure de la disparité entre les quartiers basée sur des indicateurs économiques et sur la santé de la population.

Son revenu médian est inférieur à la moitié de la moyenne de l'ensemble d'Ottawa, selon le recensement de 2016. Près de la moitié de la population y est considérée comme ayant de faibles revenus, contre environ 12,5 % pour l'ensemble de la ville.

Mme Carr estime que les centres communautaires en milieu urbain ne peuvent pas devenir un palliatif permanent à la crise du logement provoquée, en partie, par un afflux de nouveaux arrivants n'ayant nulle part à vivre. Selon la Municipalité, environ la moitié des personnes actuellement hébergées dans les refuges pour adultes seuls d'Ottawa sont arrivées au Canada au cours de la dernière année.

Pour l’élue d’Alta Vista, le gouvernement fédéral doit faire davantage pour soutenir les programmes d'établissement et de logement abordable afin de trouver une solution permanente à ce défi.

Des résidents déçus

Le centre communautaire du chemin Heron propose des cours de danse, de piano, des camps d'été, des cours de conditionnement physique et, plus récemment, un groupe de jeu en français. Il comprend un gymnase, une salle de musculation, un théâtre et un centre pour personnes âgées, ainsi que le bureau de Mme Carr.

Certains de ces services vont devoir être transférés vers d'autres établissements, les rendant plus difficiles d'accès pour les résidents, surtout ceux qui ne disposent pas de moyens de transport fiables.

C'est une perte énorme pour la communauté , juge Mme Carr.

La banque alimentaire restera en place. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le centre héberge également une banque alimentaire qui, elle, continuera de fonctionner, précise l’élue.

Plusieurs résidents qui utilisent les services offerts se disent préoccupés par la décision de la Ville.

Nous étions un peu abasourdis à l'idée de devoir déménager à nouveau , a raconté Christine Heron, l'une des coordinatrices du club de bridge qui se réunit au deuxième étage. Oui, les sans-abri ont besoin d'un endroit. Mais la Ville doit leur trouver un lieu permanent.

Janet White, à gauche, et Christine Heron, à droite, sont les coordonnatrices d'un groupe de bridge qui joue deux fois par semaine au centre communautaire du chemin Heron. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Instructrice de pilates, Ana Pontiroli, qui enseigne un cours destiné aux aînés, dit avoir vu la participation diminuer la dernière fois qu'elle a dû déménager ses activités.

La prochaine fois, [la Ville] devrait probablement [trouver] un autre endroit, un autre centre qui n'est pas utilisé comme celui-ci.

L'instructrice de pilates, Ana Pontiroli Photo : Radio-Canada / Jean Délisle

Pas de date pour un retour aux résidents

Dans une note envoyée cette semaine aux membres du conseil municipal pour annoncer la décision d’utiliser le centre communautaire du chemin Heron comme refuge d'urgence temporaire, la directrice générale des Services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa, Clara Freire, reconnaît que la situation n’est pas idéale pour les résidents.

Nous reconnaissons que notre réponse en matière de logement d'urgence a un impact sur la programmation locale dans la communauté et souhaitons exprimer notre gratitude envers la communauté , écrit-elle.

Pour l’heure, aucune date de retour à la normale n’est prévue, dit le directeur des services d’habitation de la Ville d’Ottawa, Paul Lavigne.

Nous sommes dans une situation d’urgence. Et nous prenons toutes les démarches possibles pour remettre le centre à la communauté et nous nous engageons à faire ça le plus tôt possible.