Le marché immobilier est peu propice aux nouveaux acheteurs saskatchewanais

La rareté de l'offre et les taux d’intérêt élevés rendent difficile l'accès à la propreté pour les premiers acheteurs de maison en Saskatchewan ont poussé les prix à la hausse.

Garnett Radcliffe, marié et père d’une fille, subit de plein fouet la réalité du marché. Il cherche activement une maison depuis 4 ans, une mission qui le désespère.

Toute ma vie, on m'a dit : "va à l'école, trouve-toi un bon emploi, travaille, économise ton argent et tu vas pouvoir t'acheter une maison." J'ai fait tout ce qu'on m'a dit et j'ai l'impression de ne pas y arriver.

Garnett Radcliffe est activement à la recherche d'une maison depuis 4 ans, mais sans succès. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

L’homme de 34 ans estime faire partie de la classe moyenne. Il assure qu’il ne veut rien de luxueux, mais seulement un chez-soi.

Toutes les maisons qu'on regarde ont des compromis parce que le marché est comme ça. Les maisons dans notre gamme de prix sont mises sur le marché et elles sont vendues à 18 h aux plus offrants , mentionne-t-il.

Il explique que le plus difficile avec ce marché est de ne pas s’emballer et de surpayer pour une maison et se tirer dans le pied sur le long terme .

Taux directeur à regarder religieusement

De son côté, David Burlock a acheté sa première propriété à Regina lors de l’été 2022. L’homme considère avoir un revenu au-dessus de la moyenne, mais il admet que la hausse des taux d’intérêt a fait mal à son budget. En un peu plus de 1 an, son hypothèque est passée de 2140 $ à 2944 $. Une augmentation de près de 40 %.

Par chance, lui et sa femme ont choisi d’acheter une maison en dessous de leur budget. S’ils avaient acheté une maison plus cher, ils auraient de la difficulté à joindre les deux bouts, affirme l’homme.

Les dépenses du couple pour des activités et pour l’épicerie ont toutefois été revues à la baisse, explique-t-il.

Cette hausse des taux d’intérêt a eu un impact négatif sur les ménages canadiens. Selon un sondage réalisé par l'Institut Angus Reid auprès de 1878 Canadiens, 80 % des répondants ont affirmé que le paiement de leur hypothèque était une source de stress.

Le nombre de Canadiens qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque a également augmenté au courant de l’année

Les taux d'intérêt élevés et l'offre qui se raréfient entraînent une hausse des prix des propriétés, selon la présidente-directrice générale de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guérette. Photo : Radio-Canada

Peu d’offres

Au mois de septembre, l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan a indiqué dans son rapport mensuel que si aucune nouvelle propriété n’est mise sur le marché en Saskatchewan, il faudra seulement 4,8 mois pour vendre celles qui sont disponibles.

La présidente-directrice générale de l'Association, Christiane Guérette, explique que pour avoir un marché en bonne santé et équilibré, le délai devrait être de six mois.

Le constat est bien pire pour les villes de Regina et de Saskatoon avec respectivement 3,2 mois et 2,6 mois.

Ce n’est pas beaucoup.

Christiane Guérette affirme que près de 75 % des jeunes ont de l'aide d'un proche lors de l'achat d'une première propriété. Photo : Radio-Canada

Les taux d’intérêt élevés et l'offre de plus en plus rare entraînent une tendance à la hausse des prix des propriétés, souligne Mme Guérette.

Selon elle, environ 75 % des jeunes à la recherche d'une première propriété reçoivent l'aide d’un proche. C’est un phénomène qui vient de se passer durant la dernière décennie. C’est indicatif d’une crise d’abordabilité.

L’agente immobilière Taylor Morrison admet que cet été a été rude pour les acheteurs.

La dernière fois qu'on a vraiment vu le niveau de surenchères qu'on a vécu, c’était il y a 10 ans.

De nouvelles mesures

Le Parti saskatchewanais annonçait, lors du discours du trône, de nouvelles mesures qui inciteront la construction de nouvelle maison.

Par exemple, le gouvernement a remis en place le remboursement de la taxe de vente provinciale pour la construction de maisons neuves.

Une mesure applaudie par The Regina & Region et Saskatoon & Region Home Builders. Ces deux associations qui représentent l'industrie de la construction résidentielle croient que cela va permettre de résoudre en partie le problème d’accessibilité à la propriété.