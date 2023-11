Comment s’adapter aux nouvelles technologies dans les mines?

Les compagnies minières du Nord de l'Ontario et leurs employés devront s’adapter au cours des prochaines années pour faire face aux nombreux changements en profondeur qui se produisent dans l’industrie.

Dans un rapport produit par Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin intitulés Équilibrer les impacts potentiels des innovations et des technologies , on indique qu’au cours des 5 prochaines années, de nombreuses technologies vont gagner en popularité dans les mines.

On précise que cela entraînera d'importants changements pour nombre de travailleurs.

Le rapport fait état de l’arrivée de l’automatisation, de l’intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de nouveaux équipements qui vont nécessiter de l’adaptation.

On parle de technologies qui fonctionnent sans que des gens doivent piloter l’équipement, on parle de nouveaux procédés de santé et sécurité et de données qui sont récoltées en temps réel pour améliorer le processus minier , explique Reggie Caverton, directeur général de Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin.

Au sein du rapport, on recommande notamment de changer certains critères d’embauche pour favoriser des employés qui sont davantage habitués à travailler avec ces technologies.

On parle aussi d’embaucher davantage de spécialistes dans le domaine de la programmation et de l’analyse, des postes qui vont être de plus en plus recherchés.

Pour rédiger le rapport, l’équipe de recherche a distribué des sondages à de nombreux acteurs du milieu minier, des sondages qui ont été évalués par des experts du milieu minier.

La thématique qui est revenue souvent pendant nos sondages c’est que même si nous avons tous ces nouveaux systèmes en place, si nous n’avons pas de gens qui savent comment s’en servir cela ne nous aide pas , affirme M. Caverton.

En ce qui concerne les travailleurs plus expérimentés, on peut lire dans le rapport qu’on recommande que les entreprises investissent pour s’assurer que ces travailleurs reçoivent de la formation pour un rattrapage technologique en cas de besoin.

Plusieurs domaines pourraient être touchés par ce besoin de reclassement, comme celui des opérateurs dans les domaines du transport, de la sécurité et les superviseurs de première ligne.

Le rapport souligne aussi le besoin d’améliorer le processus de recrutement, afin de favoriser la diversité et l’inclusion dans les milieux de travail miniers.