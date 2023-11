La CSN dénonce la lenteur des démarches entourant la construction du tramway de Québec. L'organisation syndicale juge que le projet est « nécessaire pour favoriser la mobilité durable des gens de Québec et pour les travailleuses et les travailleurs d’Alstom, à La Pocatière ».

L'hiver dernier, la Ville de Québec et Alstom avaient annoncé que les trains du futur tramway seraient assemblés à l'usine de La Pocatière.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a toutefois annoncé mercredi matin qu'il ira de l'avant avec un plan B à 8,4 milliards de dollars pour financer le projet de tramway, mettant un terme au processus d’appel d’offres pour la construction des infrastructures, qui devait prendre fin ce jeudi.

Le projet, qui semble stagner depuis quelque temps, a besoin de l'appui financier du gouvernement du Québec pour aller de l'avant. Le premier ministre François Legault a promis de regarder la proposition, mais estime d'emblée que d'autres discussions s'imposent.

Un projet important pour les travailleurs d'Alstom à La Pocatière

Le président du Syndicat des employés d’Alstom La Pocatière-CSN, Marco Lévesque, admet que le flou persiste quant à la réalisation du projet. Je me pose la question comme tout le monde. On attend d’avoir le OK pour produire. Maintenant, quand est-ce que ça va se faire? On attend la suite des événements , s’impatiente-t-il.

Si le projet va de l’avant, il est convaincu qu’Alstom obtiendra le mandat. On n’est pas inquiets. […] Nous autres, on est prêts.

Notre usine a une expertise dans les véhicules pour le transport en commun et ce contrat pourra non seulement nous donner de l’ouvrage pendant des années, mais aussi déboucher sur de nouveaux projets pour lesquels nous aurons une nouvelle expérience plus pointue.

La CSN craint par ailleurs de voir les coûts du projet augmenter. Plus on attend, plus les coûts risquent d’exploser. Il faut que le gouvernement prenne une décision. […] Des projets de cette envergure-là au Québec, on ne peut pas les laisser passer , commente la présidente du conseil central du Bas-Saint-Laurent de la CSN .

Une centaine d’employés de l’usine Alstom seraient appelés à travailler sur l’assemblage des wagons, selon elle. C’est vraiment important pour l’économie de toute une région. On souhaite que la décision se prenne le plus rapidement possible.

La transition vers une mobilité durable, sans combustibles fossiles, ne peut être repoussée indéfiniment. Il faut prendre les moyens qu'il faut pour que ça se réalise au meilleur coût , indique par communiqué la présidente de la CSN , Caroline Senneville.

Avec la collaboration de Fabienne Tercaefs