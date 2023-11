Bientôt un toit pour les sans-abri à Rimouski?

Avec l'arrivée du froid et de la neige, le temps presse pour trouver un toit pour les personnes sans-abri à Rimouski. L'annonce du déploiement d'une solution d'hébergement à court terme serait imminente, selon la députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina.

Elle soutient que cette solution d'hébergement à court terme a reçu du financement de la part du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

À très court terme, il y a des solutions d'hébergement qui ont été financées par le ministre.

La députée assure que personne ne dormira à l'extérieur cet hiver.

Il demeure que ces personnes ont le choix de dire oui ou non à l'offre d'hébergement qu'on va leur faire, mais on va, à très court terme, être en action pour les soutenir et leur offrir un toit , précise-t-elle.

Elle ajoute que divers intervenants, dont le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, travaillent sur une solution à plus long terme. Ils espèrent trouver une solution plus pérenne pour les gens qui se retrouvent en situation d'itinérance dans la région.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, affirme qu'une solution d'hébergement à court terme sera financée pour que les sans-abri à Rimouski puissent bientôt échapper au froid. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté du cabinet de Maïté Blanchette Vézina

Appelé à réagir sur la création d'hébergement pour les personnes sans-abri à Rimouski à sa sortie du conseil des ministres mercredi après-midi, le ministre Carmant abonde dans le même sens. On a répondu à tout ce qui nous a été proposé par le CISSS . Donc, effectivement, il y aura de l'argent pour Rimouski, a-t-il dit.

Publicité

Une enveloppe pour lutter contre l'itinérance au Québec

Le montant nécessaire pour créer un hébergement d'urgence à Rimouski sera tiré de l'enveloppe de 20 millions de dollars allouée à la lutte contre l'itinérance à l'échelle de la province.

Dans une réponse transmise par écrit, le cabinet du ministre Carmant mentionne que la répartition des montants de cette enveloppe sera annoncée dans 10 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.

Le ministre des Finances a été très à l’écoute du ministre Carmant afin qu’un rehaussement des sommes en matière d’itinérance soit annoncé avant l’hiver qui approche à grands pas. [...] Nous en sommes présentement à annoncer la déclinaison de l’investissement national de 20 M$ pour chacune des régions, affirme-t-on dans cette déclaration écrite.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, indique que du financement est alloué à Rimouski. On ignore quand l'annonce officielle de ces montants sera faite. (Photo d'archives) Photo : (Sylvain Roy Roussell/Radio-Canada)

Cette année, l'itinérance est plus visible à Rimouski, alors qu'un petit campement est installé au parc de la Gare. Mercredi, trois tentes s'y trouvaient toujours.

Une cellule de crise, qui réunit divers intervenants, dont des membres d'organismes communautaires, du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la Ville de Rimouski, a été mise sur pied. Ses membres prévoient se rencontrer vendredi.

Avec la collaboration de Mathieu Berger