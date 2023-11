Itinérance à Val-d’Or : du progrès, mais encore beaucoup de défis

Le Comité stratégique en itinérance de Val-d’Or trace un bilan positif de ses actions estivales, tout en reconnaissant que des défis importants sont toujours présents pour améliorer la cohabitation au centre-ville.

Le comité, formé de différents partenaires communautaires comme le CISSS-AT, la Piaule, la Sûreté du Québec (SQ) et le Centre d’amitié autochtone, dit avoir réalisé ou débuté 84 % des actions prévues, tant sur le plan des services aux usagers et de la sensibilisation que de la propreté et de l’animation.

Parmi les faits saillants, on note la consolidation du projet Petapan, visant à mieux rejoindre les personnes itinérantes directement dans la rue. À sa deuxième année d’opération, le motorisé a effectué 40 sorties cet été, regroupé 32 intervenants et rejoint 838 personnes.

Le programme TAPAJ, lancé par la Piaule, a aussi permis à 30 usagers d’effectuer du travail rémunéré de nettoyage au centre-ville pendant 17 semaines.

Une série de capsules vidéo, qui présente les activités de différentes partenaires en itinérance à Val-d’Or, vient aussi d’être lancée. Ces capsules seront diffusées au cinéma et sur les réseaux sociaux au cours des prochaines semaines.

Le motorisé du programme Petapan a effectué 40 sorties cet été et rejoint 838 personnes.

Un appel à l'aide pertinent

La mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, dit avoir noté des progrès cet été au centre-ville, tout en admettant qu’il y a encore du chemin à parcourir pour effacer le sentiment d’insécurité ressenti par une partie de la population.

On a vu des améliorations et les résultats positifs des projets, autant pour les usagers que pour la population. Mais oui, il y a encore des choses négatives qui se passent et je tenais à le dire. On parle de gestes individuels inacceptables et on travaille avec la SQ et les organismes pour tenter d’améliorer la situation.

Mais la situation s’est quand même améliorée. Il y a des gens qui n’y croient pas et c’est ma job, comme mairesse, d’amener les faits et gestes, mais de dire aussi qu’il y a de belles choses qui se passent , ajoute Mme Brindamour.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour. (Photo d'archives)

La mairesse demeure convaincue de la pertinence de l’appel à l’aide lancé en mai dernier par la Ville auprès des ministres de la Sécurité publique et des Services sociaux.

Lorsqu’on a fait cet appel à aide, on voyait l’impatience des gens et on ne voulait pas qu’ils en viennent à prendre les choses en main, souligne-t-elle. On est toujours en contact avec les ministères. On a eu vent d’une annonce dans les prochaines semaines et qu’on en serait satisfaits. Notre démarche a ouvert des portes pour Val-d’Or. On en était rendus là. On ne peut pas faire un nouveau centre-ville et que les gens aient toujours un sentiment d’insécurité. C’est inacceptable, que les gens aient peur dans leur centre-ville.

Des effets positifs

Pour Christine Francoeur, conseillère cadre en itinérance au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), des initiatives comme Petapan et TAPAJ ont des effets positifs sur les usagers, mais aussi sur la population en général.

Avec Petapan et TAPAJ, on voulait habiter le centre-ville, faire des activités positives avec les usagers pour aller vers une cohabitation, précise-t-elle. On tend vers ça. Les usagers sont là, mais il faut aussi que les gens puissent côtoyer les commerçants et que ça se fasse de façon plaisante entre tous. Beaucoup de citoyens viennent vers le motorisé et ça génère de beaux échanges sur leurs préoccupations et sur les objectifs du projet.

Ces participants au nouveau programme Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ), mis en place par la Piaule, veulent ainsi redonner à la communauté tout en réalisant un travail rémunéré. (Photo d'archives)

Lyne Bizier, présidente du Regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Val-d’Or, croit pour sa part qu’il faut mieux informer les commerçants sur toutes les actions posées pour améliorer la situation.