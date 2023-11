Radio-Canada a appris que l'Office des professions du Québec a mandaté l'ex-protectrice du citoyen Marie Rinfret pour aider l'Ordre des infirmières et infirmiers (OIIQ) à revoir son examen d'admission, dont la validité et la fiabilité ont été remises en question.

L'Office des professions avait commandé cette révision il y a un mois, dans un geste exceptionnel, à la suite du taux d'échec anormal constaté à l’examen d’entrée à la profession infirmière en septembre 2022.

L’Office s’assure d’une présence dynamique auprès de l’ordre et est heureux de compter sur l’expertise et la compétence de Mme Rinfret pour accompagner l’ordre dans le redressement durable de ses activités , affirme la présidente de l’Office des professions, Dominique Derome.

Ouvrir en mode plein écran L'Office des professions a demandé le mois dernier à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de revoir son examen d'admission. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Mme Rinfret a occupé le poste de protectrice du citoyen de 2017 à 2022. Son équipe devait gérer chaque année plus de 20 000 demandes d'information, plaintes et dénonciations liées aux services publics, en particulier dans le réseau de la santé.

Trois rapports depuis un an

Depuis un an, un commissaire lié à l’Office des professions, Me André Gariépy, a cherché à comprendre pourquoi le taux de réussite de l’ensemble des personnes qui se sont présentées pour la première fois à l’examen en septembre 2022 s’élevait à 51,4 %, l'un des plus bas jamais obtenus. Depuis 2018, le taux de réussite variait en général de 71 % à 96 %.

Dans son troisième rapport publié début octobre, Me Gariépy concluait que les failles et les fragilités de l’examen de l’Ordre [...] demeurent l’explication principale du taux de réussite inhabituellement bas à l’examen de septembre 2022 . L’ OIIQ pointait plutôt les établissements d’enseignement.

Le commissaire Gariépy déplorait du même souffle que l’Ordre n’ait pas donné une suite tangible, valable et complète aux recommandations du rapport d’étape 2 de mai 2023 quant aux travaux et aux mesures à mettre en place pour améliorer la validité et la fiabilité de son examen .

Il n’en fallait pas plus pour que les ministres Sonia LeBel (Conseil du Trésor), Christian Dubé (Santé) et Pascale Déry (Enseignement supérieur) rencontrent la direction de l’ OIIQ . L’échec des aspirantes infirmières à l'examen menace les plans de Québec, qui souhaite recruter des infirmières à l’étranger pour répondre aux besoins du réseau de la santé.

La ministre LeBel, responsable des lois constituant les ordres professionnels, a récemment lancé une mise en garde à l'Ordre.

C’est la dernière chance pour l’OIIQ de démontrer sa capacité d’agir. À défaut de quoi, une tutelle s’imposera. On a besoin de toutes les infirmières qualifiées dans le réseau.

Des résultats d’ici le 15 novembre

Outre la nomination de Mme Rinfret, un spécialiste indépendant en mesure et évaluation accompagne l’ OIIQ dans ses travaux d’amélioration de l’examen d’entrée, dont la correction de l’examen de septembre 2023.

Selon nos informations, les 3145 candidates et candidats à la profession qui ont passé l’examen de septembre 2023 devraient recevoir leurs résultats d’ici la mi-novembre.