Le 29e Festival de films francophones Cinemania se déploie dès mercredi dans plusieurs salles de cinéma de Montréal. Jusqu’au 12 novembre, une centaine de films seront présentés, dont plusieurs en primeur. Audrey Latendresse, responsable de la programmation, nous présente quelques coups de cœur et incontournables.

Le procès Goldman de Cédric Kahn (film d’ouverture du festival)

Premier incontournable sur la liste d’Audrey Latendresse : le film d’ouverture Le procès Goldman, du réalisateur français Cédric Kahn (La prière, Fête de famille). Il s’agit d’un huis clos qui retrace le deuxième procès de Pierre Goldman dans les années 1970 , explique Audrey Latendresse.

Ce journaliste et militant d’extrême gauche français a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Celui qui clamera son innocence dans cette dernière affaire dans un livre écrit en prison sera assassiné en 1979.

Pour l’occasion, on reçoit le réalisateur Cédric Kahn, qui viendra aussi présenter un autre film qui s’appelle Making Of, projeté à la Mostra de Venise en septembre dernier , ajoute la responsable de la programmation.

Quand? Le 1er novembre à 18 h 30 au Cinéma Impérial et le 2 novembre à 15 h au Cinéma du Musée.

Le successeur de Xavier Legrand

Le successeur, un thriller coproduit par la France, le Québec et la Belgique, met en vedette trois visages connus du petit et du grand écran québécois, Yves Jacques, Anne-Élisabeth Bossé et Marc-André Grondin.

Ce dernier joue le rôle d’Ellias, designer de mode québécois qui devient le directeur artistique d’une célèbre maison de haute couture française. Lorsque son père meurt d’une crise cardiaque, Ellias doit retourner au Québec pour régler la succession, qui lui réserve plusieurs surprises.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Angré Grondin est la vedette du film Le successeur, dans lequel il incarne le designer de mode Ellias. Photo : Cinemania

Xavier Legrand a remporté le Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise en 2017 avec son premier long métrage, Jusqu’à la garde , rappelle Audrey Latendresse.

Quand? Le 7 novembre à 18 h au Cinéma Impérial et le 8 novembre à 18 h au Cinéma Moderne.

La fiancée du poète de Yolande Moreau

C’est un retour derrière la caméra après dix ans d’absence pour Yolande Moreau, qu’on connaît plus comme comédienne , explique Audrey Latendresse au sujet de la réalisatrice belge de La fiancée du poète.

C’est l’histoire de cette dame qui est en amour avec l’art, mais qui a aussi un côté un peu plus obscur [...] Elle va hériter du grand manoir de sa famille, où elle va accueillir plein de gens excentriques, avec qui elle va créer une petite communauté d'artistes un peu mécompris.

C’est super drôle, super attachant, et ça raconte comment le mensonge, normalement associé à quelque chose de négatif, peut aussi faire du bien parfois.

Quand? Le 10 novembre à 17 h 30 au Cinéma du Musée et le 11 novembre à 15 h au Cinéma Impérial.

L’océan vu du cœur de Iolande Cadrin-Rossignol et Marie-Dominique Michaud

Autre coup de cœur de la programmation : le documentaire L’océan vu du cœur, basé sur le livre du même titre publié par Hubert Reeves, décédé le 13 octobre dernier à l’âge de 91 ans. Le célèbre astrophysicien prend d’ailleurs part au documentaire, pour sa dernière présence à l’écran.

Avec l’aide de spécialistes, de militants de la cause environnementale, d’explorateurs et de pêcheurs, les cinéastes nous démontrent toute la force d’adaptation du milieu marin, mais également ce qui le menace dans un contexte de catastrophe climatique. Le film est en compétition au festival pour le Prix Planète+ du meilleur documentaire.

Quand? Le 2 et le 5 novembre à 18 h au Cinéma du Musée. La projection du 5 novembre est précédée d'un petit ciné-concert avec la participation de musiciens et musiciennes de l'Orchestre Métropolitain.

Second tour d’Albert Dupontel (film de clôture)

C’est une comédie dramatique politique qui retrace le parcours d’un candidat à l’élection présidentielle française, suivi par une journaliste un peu décalée interprétée par Cécile de France et son caméraman, incarné par Nicolas Marier , résume Audrey Latendresse au sujet de Second tour, d’Albert Dupontel, qui a aussi signé Adieu les cons.

C’est une comédie. C’est le fun de finir le festival sur une note un peu plus joyeuse, même si, un peu comme dans Adieu les cons, il y a quand même un certain cynisme dans ce que fait Albert Dupontel.

Quand? Le 12 novembre à 17 h au Cinéma Impérial.

Les billets et la programmation complète de Cinemania sont disponibles sur le site du festival (Nouvelle fenêtre).