Le glanage pour éviter le gaspillage alimentaire dans Bellechasse

Plus d’une trentaine d'initiatives de glanage, une pratique qui existe depuis des siècles, sont répertoriées cette année au Québec, dont celle de la banque alimentaire les Frigos pleins dans Bellechasse. Dans les derniers mois, les glaneurs de l'organisme ont visité 7 producteurs pour récupérer les surplus à la fin des récoltes.

Leur bilan pour cette première année : 1,2 tonne de fruits et légumes recueillis, dont la majorité se retrouve dans des paniers d’aide alimentaire.

Ouvrir en mode plein écran Michel Clair est résident de Saint-Michel-de-Bellechasse depuis plus de 20 ans. Son verger, «c’était un rêve d’enfant pour lui». Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Michel Clair montre les fruits tombés au sol de son poirier pendant la nuit. Ils sont nombreux, mais pas autant que ceux qui sont toujours accrochés plus haut. On voit bien qu’une personne seule ne peut pas consommer tout ça, ni même avec sa famille , constate le résident de Saint-Michel-de-Bellechasse.

Il a besoin d’aide. C’est là que les glaneurs des Frigos pleins entrent en scène. En moins d'une heure à peine, il ne reste plus rien. Une dizaine de bénévoles de la banque alimentaire ont récolté tout ce qui devait l'être et la cagnotte est divisée : un tiers aux bénévoles, un tiers à la banque alimentaire et le dernier tiers au producteur s’il le veut. Michel Clair fait don de presque l’entièreté de sa part à l’organisme, tout comme la majorité des producteurs l'ont déjà fait cette année.

Ça donne de la satisfaction personnelle de savoir qu’on donne l’occasion à des gens moins favorisés par la vie d’avoir accès à des fruits de qualité.

Le projet-pilote des Frigos pleins suscite de nombreuses réactions positives selon Lynda Bouchard, directrice de la banque alimentaire de Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ça a un impact sur les gens qui viennent chercher de l’aide alimentaire, une meilleure alimentation, plus de variétés , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des glaneurs bénévoles des Frigos pleins pendant la cueillette à Saint-Michel-de-Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les gens disent : "On peut avoir de l’aide." Parce que souvent c’est la main-d'œuvre qui manque pour ramasser les fruits et légumes. Au total, 50 bénévoles sont venus prêter main-forte durant la saison. Bien souvent joint grâce à un message publié sur la page Facebook de l’organisme.

Cueillis et aussitôt transformés. Une compote de pomme géante est préparée dans les cuisines de la banque alimentaire. Le produit se retrouvera dans des paniers d’aide alimentaire.

Les fruits et légumes du glanage sont aussi envoyés un peu partout sur le territoire de la région. Ils se retrouvent dans les frigos partagés, soit 5 réfrigérateurs extérieurs installés des municipalités de Bellechasse.

Ouvrir en mode plein écran Une compote de pommes géante est préparée dans les cuisines des Frigos pleins à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour éviter le gaspillage alimentaire

Le Ricaneux, producteur de vin et d’alcool de petits fruits de Saint-Charles-de-Bellechasse a aussi fait appel au service de glaneurs. L’aronia a été offert à la banque alimentaire, un fruit qui produit beaucoup et dont Nathalie McIsaac n’avait pas besoin en aussi grande quantité pour sa production. Ça le fait découvrir aux consommateurs , en plus d’éviter le gaspillage.

On ne peut pas donner des alcools à une banque alimentaire donc je me suis dit comment participer à ces œuvres-là? Le glanage, c’est une façon de le faire.

Des fraises ont aussi été offertes par l’entreprise cette année. Des fraises, quand c’est humide, on se ramasse avec de la moisissure dans les champs, de la pourriture, explique-t-elle. Ce qui fait qu’en glanant, le fruit encore comestible, un peu moins beau esthétiquement, mais il ne se gaspille pas et fait le bonheur des gens.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie McIsaac du Ricaneux, fondé en 1988, a fait appel à l’équipe de glaneurs des Frigos pleins. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Gain de popularité

Le glanage est une pratique de plus en plus populaire au Québec. Pour Jescika Lavergne, coordinatrice du projet régional Cultive le partage en Mauricie, l’engouement est indéniable. Depuis la pandémie, on a vu que les circuits d’approvisionnement qui provenaient de l’extérieur du Québec pouvaient être fragilisés, on a réfléchi à l’autonomie alimentaire.

L’an dernier, une vingtaine d'initiatives pour valoriser les surplus agricoles ont été répertoriées dans la province pour une récolte de 110 tonnes de fruits et légumes. Cette année, il y en a eu une trentaine, ce qui laisse présager une meilleure saison malgré les conditions météorologiques difficiles pour les champs.

Ouvrir en mode plein écran Des pommes du verger de Michel Clair. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Jescika Lavergne donne l’exemple de la cueillette de pommes dans son coin de pays qui est assez incroyable . Il y a beaucoup de tavelures du pommier, les producteurs étaient moins enclins à ouvrir leur champ pour l’autocueillette parce que la pomme n’est pas belle. Ça nous donne accès à ces vergers-là.

Esprit de communauté

Au-delà de la valorisation des surplus agricoles et d’éviter le gaspillage alimentaire, la pratique de glanage enracine des relations interpersonnelles et donne des retombées dans la communauté pour Jescika Lavergne.

Le glanage donne un super prétexte pour contribuer à la communauté et faire des liens avec les citoyens.

Comme retraitée, Suzanne Savard a participé à plusieurs activités de glanage avec les Frigos pleins. Je veux profiter de ces occasions-là pour sortir, voir du monde, cueillir des fruits et des légumes et me sentir utile.

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Savard l'avoue, elle s'ennuyait un peu et a décidé de participer à des activités de glanage. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À la recherche de financement, la banque alimentaire les Frigos pleins espère poursuivre l’aventure l’an prochain. C’est important d’avoir une ressource qui va sur place chez le producteur pour diriger les gens , explique Lynda Bouchard.