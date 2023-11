L’aréna duBreton de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ferme ses portes pour une durée indéterminée en raison de la présence de moisissures sous les estrades.

La mairesse, Josée Ouellet, explique qu’une employée de la municipalité a découvert des moisissures sous les estrades de l’aréna. Elle ajoute qu’une firme spécialisée a confirmé la présence de moisissures dans l’entièreté des estrades et à l’extérieur des bandes de la patinoire, le 19 octobre dernier.

Le conseil municipal préfère fermer l’aréna, malgré la saison hivernale qui débute.

Le bâtiment, construit il y a près de 40 ans, n’a jamais subi de travaux de rénovation majeurs, avise la mairesse.

La structure de l’aréna repose sur une plateforme de bois, qui est installée directement sur la terre. De l’humidité, présente hiver comme été, a pourri les estrades.

Ça sèche rarement en raison de la qualité du bâtiment […], et c’est ce qui a rendu ce site-là propice à la prolifération de ces champignons , souligne-t-elle.

Les estrades sont pourries, donc elles sont pas mal dangereuses pour la circulation des gens dans les estrades.

Selon la mairesse, le coût et les délais des travaux de décontamination et de réfection sont inconnus, pour le moment. La Municipalité dit toutefois être en contact avec des entrepreneurs pour effectuer les travaux requis et rétablir les services dès que possible.

Le Centre des loisirs, qui se trouve dans une prolongation du même édifice, demeure accessible à la population.

Les moisissures peuvent causer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, de la toux et des difficultés respiratoires.