Expulsé de son appartement, il craint de se retrouver sans-abri

Un locataire de Cowansville a tout perdu. Alain Bouchard a été expulsé de l'appartement qu'il occupait depuis deux ans et demi la semaine dernière, parce qu'il n'a pas été en mesure de payer deux mois de loyer. Il a souhaité prendre une entente avec son propriétaire pour lui rembourser graduellement la somme due, sans succès. Avec sa santé chancelante, il craint se retrouver dans un refuge pour sans-abri.

Tous les biens d'Alain Bouchard sont maintenant rassemblés dans une chambre d'hôtel. L'homme de 64 ans a quitté son appartement la semaine dernière après avoir reçu un avis d'expulsion.

J'ai seulement mon linge, quelques bibelots, le reste est tout parti, parce que je ne pouvais pas les sortir , se désole le Cowansvillois. Il a dû laisser entre autres ses meubles et sa collection de CD.

Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Je ne comprends pas. Je ne sais plus quoi faire. Je voulais vivre le restant de mes jours tranquilles.

Deux mois sans payer

Depuis deux ans, le locataire soutient avoir toujours payé son loyer à temps en ligne, mais il aurait vécu certains problèmes personnels l'empêchant de payer deux mois de loyer.

Alain Bouchard soutient que le propriétaire ne l'a pas appelé ni cogné à sa porte pour lui dire que les derniers mois n'avaient pas été payés. Il reçoit une première lettre du Tribunal administratif du logement (TAL) au début du mois d'août. S'il me l'avait dit au mois de juillet, on aurait pu arranger ça.

Il regrette que son propriétaire n'ait pas souhaité l'accommoder. Je n'ai pas l'argent pour te payer tout d'un coup, mais je suis prêt à te payer 100 $ de plus par mois jusqu'à tant que la dette soit payée. On me dit : "on va te rappeler". Ils ne m'ont jamais rappelé. Il déplore la manière de faire du propriétaire, qui ne lui a pas laissé la chance de s'expliquer. Ça ne fait pas de sens et ils ne veulent pas me donner une raison.

Quelques semaines plus tard, il reçoit une décision du TAL . Il doit quitter son appartement. Et apparemment qu'il y avait un autre document que je n'ai jamais reçu, disant que je devais me présenter [au tribunal], mais je ne savais même pas!

Le système a vraiment besoin d'être changé. Ça favorise le propriétaire, et non le locataire. Qu'ils soient capables de mettre un homme âgé qui est malade, dans la rue comme ça, au début de l'hiver, ça ne fait pas de sens.

Réponse du propriétaire

Par courriel, le propriétaire, GML Immobilier, répond que : notre entreprise a beaucoup de compréhension pour les locataires qui traversent des difficultés et nous sommes toujours à leur écoute .

Dans ce cas précis, après plusieurs retards et avis, nous avons dû – comme c’est notre droit – entreprendre des démarches auprès du Tribunal administratif du logement puisque nous n’étions pas payés depuis plusieurs mois. Le Tribunal nous a donné raison et nous avons appliqué le jugement.

En effet, selon la loi, après un retard de plus de trois semaines, le locateur peut demander au Tribunal que son locataire lui paie le loyer, mais aussi la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et des autres occupants , peut-on lire sur le site internet du Tribunal administratif du logement (Nouvelle fenêtre).

Le président de l'Association des propriétaires du Québec, Martin Messier, poursuit que le locataire est dans l'obligation de payer son logement le premier jour du mois. Dès le lendemain il est en défaut. Il est mis en demeure du seul effet de la loi, en principe, le propriétaire n'est pas obligé de le contacter , affirme-t-il.

Une date d'audience est ensuite déterminée, puis le locataire peut verser la totalité du montant manquant avant que le juge n'appose sa signature sur le document, ordonnant l'expulsion du locataire.

Des recours sont possibles pour les locataires qui n'ont pas reçu les documents du TAL par la poste, mais il est rare que ce genre de situation soit observée, soutient M. Messier.

Ce n'est pas toujours une situation facile, le propriétaire a aussi des obligations à respecter. Un peu comme le locataire doit payer son loyer, le propriétaire doit payer taxes, hypothèque, travaux, assurances.

Pas moyen de négocier

Alain Bouchard avait trouvé un moyen de rembourser les quelque 1000 $ grâce à l'aide de l'Association coopérative d'économie familiale de sa région (ACEF), mais il était trop tard.

La conseillère budgétaire, ACEF Montérégie-Est, Julie Coderre, renchérit que l'organisme avait trouvé un moyen d'aider M. Bouchard à payer la totalité du montant manquant pour son loyer. Une solution qui n'a pas été acceptée par le propriétaire. Nous, on a trouvé un moyen qu'il puisse payer la somme au complet. J'ai laissé des courriels, j'ai laissé des messages [au propriétaire], je n'ai jamais eu de nouvelles.

Son état de santé fait qu'il ne peut même pas [faire ses boîtes]. C'est dramatique de faire vivre ça à quelqu'un.

Son état de santé est vraiment précaire, et on le sait que quand les gens ont trop de stress, ça a vraiment un impact sur la santé , ajoute la conseillère.

Elle a contacté le service d'aide à la recherche de logement, en espérant dénicher un nouveau toit abordable pour Alain Bouchard. Selon elle, il n'y a plus de logements à Cowansville au prix que M. Bourchard payait à son ancien logis.

Sans logement, il craint de devoir se tourner vers un refuge pour sans-abri.

Avec les informations de Marion Bérubé