Opération Nez rouge de retour dans l’Est-du-Québec

Les citoyens de plusieurs municipalités de l'Est-du-Québec pourront profiter des services d'Opération Nez rouge pour rentrer à la maison en toute sécurité dans les semaines à venir.

Au Bas-Saint-Laurent, le service de raccompagnement sera offert dans les MRC des Basques, de Rimouski-Neigette et de La Matanie. La municipalité de Sainte-Luce sera également desservie par les bénévoles de Rimouski.

Les résidents de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine pourront eux aussi profiter du service.

Sur la Côte-Nord, des bénévoles seront en poste dans le secteur de Sept-Îles.

La campagne d'Opération Nez rouge se déroulera du 24 novembre au 31 décembre, mais les dates où le service est offert diffèrent d'un endroit à un autre. Des précisions sont données pour chacune des villes participantes sur le site de l'organisme.

Rééduquer la clientèle

L'an dernier, 466 raccompagnements ont été effectués par Opération Nez rouge Rimouski. C'est deux fois moins qu'en 2019, quand près de 1000 raccompagnements avaient été recensés.

Selon le président d'Opération Nez rouge Rimouski, Michel Pelletier, l'habitude de faire appel à ce service a été perdue pendant la pandémie. Opération Nez rouge Rimouski a suspendu ses activités en 2020 et en 2021, rappelle-t-il.

Il y a toute une clientèle qui [n'est] pas au courant qu'Opération Nez rouge existe. On a de la rééducation à faire en ce qui concerne la clientèle qui a de 18 à 20 ans , admet M. Pelletier.

Ouvrir en mode plein écran Michel Pelletier, président d'Opération Nez rouge Rimouski Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

On a même eu des gens qui nous ont appelés l'an dernier en pensant qu'on était un service de taxi. Je répète à la population, on n'est pas un service de taxi. […] On est un service de raccompagnement, donc vous devez avoir un véhicule , ajoute-t-il.

Bénévoles recherchés

Encore une fois cette année, Opération Nez rouge Rimouski est à la recherche de 400 bénévoles. Chaque soir, environ 90 raccompagnateurs seront nécessaires.

On a besoin de la population.

Tous les dons amassés cette année iront au club de natation Les Dauphins de Rimouski. L'an dernier, 22 000 $ lui ont été versés.