Des écoles de l’est ontarien évacuées en raison de menaces

Plusieurs écoles dans Prescott et Russell et dans le reste de l’est ontarien ont dû être évacuées, mercredi matin, en raison de menaces.

Des évacuations ont été signalées à Hawkesbury, Casselman, Embrun et Cornwall, notamment. Pour l’heure, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) s’est montrée avare de commentaires.

Un porte-parole du détachement de Hawkesbury de la PPO, Kenneth Gray, a toutefois indiqué que les évacuations concernaient toutes les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO).

Il a ajouté que les agents de police disponibles sont sur place et que la PPO contrôle la situation.

Les élèves et le personnel de l'École élémentaire catholique Paul VI à Hawkesbury ont attendu dans la cour de l'église juste en face de l'établissement.

Dans un courriel envoyé aux parents, la direction de l'éducation et secrétaire du CSDCEO, Lyne Racine, rapporte que plusieurs conseils scolaires de l’Ontario sont touchés par les menaces. Des fermetures d’écoles ont d'ailleurs également été rapportées dans le nord de la province.

Par mesure de sécurité, tous les élèves et les membres du personnel de nos écoles ont été dirigés vers des lieux de refuge au sein de nos communautés , poursuit Mme Racine dans son courriel.

Les élèves retourneront sur le terrain de l’école en fin de journée pour le retour à la maison et pour prendre le transport scolaire , ajoute-t-elle, tout en précisant qu'advenant un changement, les parents recevront un courriel pour les en informer.

Toutes les activités qui devaient avoir lieu dans les écoles du CSDCEO après les heures de classe sont annulées, indique Mme Racine.

Des parents inquiets

Rencontrée par Radio-Canada sur un des lieux d’évacuation [une église à Clarence-Rockland], Véronique Grenier, mère de deux élèves dit avoir reçu un appel de l’école de ses enfants mentionnant de venir les chercher. Sur le moment, c'est sûr qu’on a toujours un peu peur et il y’a plein de choses qui nous passent par la tête. On espère que c’est un canular, que ce n’est pas fondé et que ce n’est pas vrai , a-t-elle affirmé.