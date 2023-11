Récoltes, finances et famille : une étude dégage les facteurs de suicide des agriculteurs

Une équipe menée par une chercheuse de l'Université de l’Alberta a développé un outil d’analyse pour discerner les facteurs de risque de suicide et leur interaction chez les travailleurs agricoles afin de favoriser la prévention.

L’outil appelé Farming Adversity-Resilience Management (FARM), ou gestion de l'adversité et de la résilience agricole, s'appuie sur sept facteurs qui se dégagent d'un ensemble d'études menées au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

Ces facteurs sont l'identité fermière, les enjeux financiers, le soutien et le stress liés à la famille, les limites de la communauté, l'isolement, l'accès à des moyens de s'enlever la vie et un environnement instable.

Le but de la professeure Rebecca Purc-Stephenson, du département de sciences sociales de l'Université de l'Alberta, est de comprendre ce que vivent les fermiers pour faciliter la prévention du suicide.

Quand la pression devient intenable

Ces enjeux soulignés par des études, Dwayne Kelndorfer les connaît bien. Il a repris la ferme familiale située au sud de Killam, en Alberta. Il est à la tête d’un troupeau d'une centaine de vaches et possède 2000 acres de champs à cultiver. Il y a cinq ans, sa vie a basculé. Il est tombé dans une profonde dépression.

Parmi les éléments discernés, il y a l’idée de l’identité du fermier. Les agriculteurs qui se sont suicidés étaient souvent décrits comme ayant un lien profond avec leur ferme et ne se voyaient pas exercer un autre métier, souligne Rebecca Purc-Stephenson. Cette identité est aussi composée d’une masculinité forte et pour laquelle parler de santé mentale reste taboue.

On est censé être fort et endurant , témoigne Dwayne Kelndorfer.

Ces idées sont souvent renforcées par le fait que la ferme est un legs familial et qu’elle devient un objet de passation. Si un propriétaire perd sa ferme, cela amplifie le sentiment d'échec.

De plus, le cercle social autour d’un agriculteur peut contribuer à perpétuer ces idées et accroître la pression ressentie, notamment à cause de l'isolement géographique, social et émotionnel. Les voisins sont loin, les services de télécommunication laissent parfois à désirer, tout comme l'accès aux soins de santé.

Des finances instables

Dwayne Kelndorfer a perdu une partie de ses récoltes à cause de la neige trois années de suite.

L’imprévisibilité de l'environnement et ses conséquences financières tend à accentuer la pression. Des années consécutives de faibles rendements agricoles, des épidémies qui déciment le bétail ou des bris d'équipement, par exemple, peuvent entraîner des pertes financières lourdes.

Ces dernières peuvent donner le sentiment d'être piégé dans une situation sans issue, résume Rebecca Purc-Stephenson.

La famille, source d'appui et de stress

L'étude définit la famille à la fois comme un facteur de stress et une source d'aide pour les agriculteurs. Les fermes sont souvent des entreprises familiales. Ainsi, si la ferme est en difficulté, cela peut exacerber le sentiment d'échec et d’être un fardeau vécu chez le propriétaire, notent les chercheurs.

La séparation est souvent notée dans les cas d'agriculteurs ou d’éleveur qui se sont suicidés. Dwayne Kelndorfer n'y a pas échappé. On ne s’entendait plus, ma femme et moi , confie-t-il, ajoutant toutefois que le bien-être de son fils a été une source d'espoir. Si ce n’était pas de mon fils, je ne sais pas si je serais passé au travers.

Lorsqu'il a souffert de psychose, il y a cinq ans, le fermier a ainsi pu compter sur ses proches. J’ai été chanceux, ma famille et mes amis m’ont convaincu d’aller à l'hôpital [et] tous mes voisins se sont rassemblés et ont pris soin de mes vaches , précise-t-il.

C’est la meilleure chose qui me soit arrivée.

Aujourd’hui, l’agriculteur raconte son histoire dans l'espoir qu'elle encourage d'autres personnes à demander de l'aide.