Futur hôpital : une facture additionnelle si le terrain des Hautes-Plaines est choisi

Toujours considéré par Québec comme un endroit où pourrait être construit le futur hôpital en Outaouais, le terrain des Hautes-Plaines a reçu un avis défavorable si des travaux de stabilisation préventifs ne sont pas effectués, selon des documents obtenus par Radio-Canada.

Les travaux coûteraient de 7,5 millions de dollars à 10,5 millions de dollars, mais pourraient être encore plus élevés , selon la conclusion de l’étude du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur le risque de glissement de terrain dans les Hautes-Plaines, plus précisément sur l’emplacement potentiel du Centre hospitalier affilié universitaire.

À la facture totale, il faudrait ajouter de possibles compensations qui pourraient être demandées par le ministère Pêches et Océans Canada.

Si l’endroit était retenu, et que les travaux étaient effectués, il faudrait malgré cela conserver une bande de protection en sommet de talus, d’une largeur d’environ 20 mètres et le drainage des eaux de surface vers les pentes devrait aussi être bien contrôlé afin de ne pas dégrader les conditions de stabilité .

Dans la conclusion, on confirme la présence d’argile sensible au remaniement dans le secteur à l’étude sur le terrain situé en bordure du boulevard de la Technologie.

L’ensemble des conditions nécessaires pour qu’un glissement fortement rétrogressif puisse se produire sont réunies à plusieurs endroits dans ce secteur.

Comme un château de cartes

Radio-Canada a permis au professeur en génie civil - géotechnique à l’Université d’Ottawa, Jules-Ange Infante, de consulter les documents du MTQ .

C’est une argile glaciaire, dite sensible, qui a été formée dans la mer de Champlain. L’argile sensible a eu tendance à former une structure comme un château de cartes , explique-t-il.

C’est une argile qui peut être très résistante, mais aussitôt qu’il y a une rupture qui se forme, elle devient liquide. Le château de cartes peut s'écrouler très facilement.

Le gouvernement me trouvera sur son chemin

Le gouvernement du Québec, qui avait annoncé en grande pompe, en juin 2022, qu’il choisissait l’emplacement du futur hôpital sur la rue d’Edmonton, a admis la semaine dernière qu’il étudiait d’autres options déjà explorées. Le terrain des Hautes-Plaines est l’une d’elles.

Aussitôt, la conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, a réagi en promettant qu’elle allait appuyer ses citoyens, qui semblent peu favorables à l’idée de voir un hôpital être construit dans leur quartier.

Il n’est pas question qu’on baisse les bras. Si [les résidents] n’en veulent pas, le gouvernement me trouvera sur leur chemin , avait-elle dit à Radio-Canada.

Une semaine plus tard, son ton s’est un peu adouci, mais son opinion n’a pas changé.

Si les citoyens sont contre, je serai à leurs côtés , a-t-elle assuré, ajoutant avoir rencontré plusieurs citoyens qui ne veulent pas de l’hôpital, ni même du futur quartier général de la police, un autre dossier qui n’est toujours pas réglé à Gatineau.

Je rappellerais que le conseil municipal s’est prononcé sur un choix de terrain durable, efficace et central. Les deux terrains proposés [le boulevard de la Technologie et le Centre Asticou] ne répondent à aucun critère.

Tous les ministères québécois impliqués dans le dossier ont dirigé Radio-Canada vers la Société québécoise des infrastructures, mandataire du projet du futur centre hospitalier. Au moment de publier ce texte, celle-ci n’avait pas répondu à une demande d'entrevue.

