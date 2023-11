Trois-Rivières pourrait emboîter le pas à de nombreuses bibliothèques au Québec en abolissant les frais de retard. La Ville cherche ainsi à diminuer les obstacles et les irritants auxquels font face les abonnés. L'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) incite les bibliothèques à instaurer cette mesure depuis plusieurs années.

Plus de 630 bibliothèques ont déjà aboli leurs frais de retard et les résultats préliminaires semblent positifs. L’ ABPQ note une augmentation du nombre d'abonnés en plus d’une amélioration des interactions avec les employés.

Les frais, c'est un obstacle, il y a des parents qui préfèrent ne pas abonner leur enfant à la bibliothèque plutôt que devoir assumer des frais parce que ça coûte cher.

La Ville songe à instaurer cette mesure depuis plusieurs années. Par contre, la pandémie a ralenti le processus.

Les frais de retard sont de 25 cents par jour pour les livres pour adultes et de 10 cents par jour pour les livres pour enfants. En tout, l'abolition des frais représentera une perte de revenu de 40 000 $ pour l’ensemble des bibliothèques de Trois-Rivières.

Toutefois, M. Paquin estime que les effets positifs de l'abolition des frais de retards seront nettement supérieurs à 40 000 $ . De plus, les frais d’inscriptions pour les non-résidents pourraient passer de 50 $ à 100 $, ce qui devrait aider à pallier la diminution de revenus.

René Paquin ne se dit pas inquiet des débordements que pourrait entraîner cette nouvelle mesure. Il confirme aussi que l'abolition des frais de retard n’affecte en rien les règles existantes.

La recommandation d’abolition des frais sera officialisée une fois qu'elle sera approuvée par le conseil municipal.

D’après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin