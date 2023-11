Les nouveaux coûts du tramway de Québec sont « inquiétants », dit Legault

Le premier ministre du Québec se dit inquiet et compte s'asseoir avec le maire Bruno Marchand pour discuter de son projet de tramway. Le maire de Québec a avancé un plan B mercredi pour la construction du projet, chiffré à 8,4 milliards de dollars.

Le maire de Québec a profité de son annonce pour demander l'appui du gouvernement.

10 milliards c'est beaucoup d'argent, c'est inquiétant. On va s'asseoir avec Bruno Marchand, avec la Ville de Québec au cours des prochains jours. On va discuter du projet , a rapidement réagi le premier ministre, mercredi.

À savoir pourquoi le premier ministre parle d'un coût de 10 milliards de dollars, Bruno Marchand dit ne pas comprendre. Ce n’est pas 10 milliards, c'est 8,4 milliards. Dans l'état actuel des choses, on aurait tous souhaité qu'il coûte 4 milliards [...], mais on est capable de le réaliser, on connaît ses bénéfices et dans le contexte, si on attend, n'importe quel projet va coûter plus cher que ça.

Prochaine étape, on va aller discuter avec eux , a rapidement réagi la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

C'est important qu'on ait un projet de transports structurants collectifs pour la Capitale-Nationale.

C'est sûr que c'est beaucoup plus cher , a-t-elle commenté à propos du plan B de M. Marchand. Ça va faire partie des discussions qu'on aura avec la Ville, mais je pense que la chose intelligente à faire comme partie prenante du projet avec la Ville c'est d'aller discuter directement avec eux et par la suite on vous reviendra , a répondu la ministre, visiblement irritée par le nombre de questions des journalistes sur le projet.

À Ottawa, le ministre Duclos et député de Québec réagira plus tard dans la journée. J'ai besoin de voir et de comprendre aussi bien que tout le monde et quand ce sera le cas, je pourrai réagir utilement .

Continuer d'avancer

Cinq organismes en faveur du tramway demandent à ce que le projet continue d'avancer et pointe les effets négatifs d'une pause.

Près d’un demi-milliard de dollars a déjà été investi pour compléter adéquatement les étapes préliminaires; le tramway est toujours aussi nécessaire; tous les efforts doivent être mis à mettre en place une voie de réalisation raisonnable sur le plan des coûts , estime Accès transports viables, Trajectoire Québec, Vivre en Ville, le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale et Équiterre.

Ne pas aller de l’avant à cette étape-ci enverrait un signal désastreux quant à la capacité du Québec à mener de grands projets d’infrastructures publiques. Surtout, la première colonne vertébrale qu’est le tramway doit être réalisée rapidement pour permettre de planifier et mettre en œuvre les prochaines phases et desservir ensuite de prochains secteurs , ajoute le groupe.

