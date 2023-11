Locations à court terme : Charlottetown prête à sévir, la province va suivre en 2024

Depuis le 1er novembre, la municipalité de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, peut donner des amendes en plus de révoquer les permis de certains logements locatifs à court terme de type Airbnb.

Ces mesures mettent fin à des années de consultations, de discussions et de votes dans la capitale insulaire.

Les règlements sur les logements locatifs à court terme sont en place et sont clairs et précis : seules les résidences principales, chambres, et maisons d'amis à Charlottetown pourront être louées pour une courte période.

Les propriétaires devront maintenant posséder un permis provincial et municipal pour proposer la location de leur logement. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 200 à 10 000 dollars. La sévérité de l'amende dépend de la sévérité de l'infraction , explique Alanna Jankov, la mairesse adjointe.

Alanna Jankov affirme que la ville de Charlottetown n'hésitera pas à révoquer les permis municipaux des contrevenants. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon la mairie, des amendes supplémentaires allant de 500 $ à 2500 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se poursuit pourront être imposées.

Et la ville ne compte pas se contenter de distribuer des amendes.

Si votre permis est révoqué, alors vous ne pourrez pas en demander un nouveau pendant un an.

Les groupes de défense des locataires se réjouissent

Pour trouver les contrevenants, la ville de Charlottetown, utilisera un logiciel informatique, elle embauchera dans les prochaines semaines un agent des règlements et elle demandera aux insulaires de dénoncer les annonces frauduleuses.

Des groupes de défense des locataires, dont PEI Fight for Affordable Housing, applaudissent l'arrivée de telles mesures. Cory Pater, l'un des membres de l'association, aurait aimé voir ces mesures arrivées plus rapidement. Toutefois, il espère qu'elles aideront à rendre les logements à long terme plus accessibles.

C'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps. J'approuve le plan, mais je demeure anxieux sur sa mise en place, notamment sur l'application des infractions , explique-t-il.

Cory Pater espère maintenant que ces mesures seront appliquées à l'échelle provinciale.

Ce serait bien de voir ces règlements voir le jour dans le reste de l'île. Regardez juste les locations de chalets le long des côtes, combien sont à louer en ligne alors qu'ils ne devraient pas l'être.

Cory Pater assure que la révocation des permis de location sera plus efficace que les amendes. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La province va aussi sévir

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard compte bientôt emboîter le pas. Le ministère du Tourisme assure travailler en collaboration avec les plateformes telles qu'Airbnb et VRBO sur l'élaboration de modifications à la loi sur l'industrie touristique afin de radier les propriétés sans permis.

Il prévoit présenter ces changements à l’Assemblée législative au cours de la séance du printemps de l’année prochaine.

De son côté, Airbnb assure travailler avec la ville de Charlottetown et la province pour promouvoir le respect des règles locales et provinciales tout en soutenant les hôtes Airbnb qui cherchent à gagner un revenu supplémentaire en accueillant des visiteurs à l'Île-du-Prince-Édouard.