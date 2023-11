Un Canadien se dit victime d’une campagne de salissage du gouvernement chinois

Un homme de la Colombie-Britannique connu pour ses critiques du gouvernement chinois dit être la cible d'une campagne de salissage impliquant de fausses vidéos qui semblent le montrer portant des accusations infondées sur les politiciens canadiens et leur vie privée.

Liu Xin, qui compte des centaines de milliers d'adeptes sur les réseaux sociaux, affirme n'avoir jamais fait ces remarques et pense que les vidéos font partie d'une campagne chinoise visant à le salir.

Un groupe de réflexion australien sur la sécurité a analysé les vidéos et affirme qu'elles ont été réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle dans le but apparent de la Chine d'amener les politiciens canadiens à se distancier de Liu Xin et à nuire à sa réputation.

Ouvrir en mode plein écran Les vidéos auraient été réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle, selon un groupe de réflexion sur la sécurité. Photo : La Presse canadienne / Ethan Cairns

Affaires mondiales Canada affirme que les fausses vidéos ont été diffusées dans des milliers de liens publiés sur les comptes de médias sociaux de députés canadiens de tout le spectre politique.

Liu Xin affirme que la campagne a eu un impact émotionnel sur lui, mais il assure qu'il ne renoncera pas à critiquer les autorités chinoises.