Trois grands-mères de Winnipeg utilisent la musique rap pour plaider en faveur de fouilles du dépotoir de Prairie Green. Selon la police, les corps de Morgan Harris et de Marcedes Myran se trouveraient à cet endroit.

Grassroots Grannies est un groupe musical composé de trois femmes de Winnipeg, Vivian Ketchum, Geraldine (Gramma) Shingoose et Chickadee Richard. Leur chanson Ogichidaa est la première d'une série en sept parties intitulée Medicine Songs Project.

Ogichidaa veut dire guerrier ou personne au grand cœur en anishinaabemowin.

Cette chanson parle des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées ainsi que des personnes qui font pression pour que les corps de Morgan Harris et de Marcedes Myran soient retrouvés.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Selon la police, ces deux femmes seraient les victimes d'un tueur en série présumé

Depuis, des appels sont lancés régulièrement pour que le dépotoir soit fouillé.

Fouillez la terre, ramenez-les à la maison. C'est ce que notre cœur demande , chantent les trois femmes : Ne me laissez pas mourir!

Une approche différente

Vivian Ketchum est une porte-parole communautaire de longue date.

Elle explique qu'Ogichidaa est une façon différente pour le groupe musical d'exprimer son message et de montrer son soutien envers les membres de la famille des deux victimes présumées.

Elle ajoute que le groupe a un contact étroit avec ces familles depuis que les appels à fouiller le dépotoir ont été lancés.

2:19 Le dépotoir de Prairie Green est situé au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

C'est vraiment déchirant de voir le chagrin des membres de la famille , a déclaré Mme Ketchum lors d'une entrevue accordée à l'émission Up to Speed, de CBC Radio, lundi.

Publicité

Elle a expliqué que le processus d'enregistrement a été émouvant pour elle-même et les deux autres membres du groupe, car cette œuvre leur tient à cœur.

La chanson est également un hommage aux enfants autochtones qui ne sont pas rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats, a-t-elle affirmé

Geraldine Shingoose a, pour sa part, indiqué qu'elle avait vécu des moments puissants, accompagnés de rires, de larmes de joie et de tristesse . Elle a ajouté que la chanson rendait également hommage à l'histoire de résistance que portent tous les Autochtones.

Les gens seront émus… et c'est normal. Il s'agit de dire la vérité sur nos femmes qui sont dans les décharges.

Un projet national

La productrice créative Zoey Roy, une poète crie-dénée et métisse, a rencontré les trois femmes pendant cinq semaines l'été dernier pour les aider à donner naissance à Ogichidaa.

Au sujet de la chanson créée dans un esprit de développement communautaire et de protestation, Zoey Roy espère qu'elle touchera les jeunes, tout particulièrement, mais aussi qu'elle atteindra les esprits et les cœurs des gens partout dans le monde .

Ouvrir en mode plein écran Le processus d'enregistrement a été émouvant parce que l'œuvre signifie beaucoup pour les trois grands-mères, a expliqué Mme Ketchum. Photo : Zoey Roy

Le Medicine Songs Project se rendra dans six autres communautés à travers le Canada au cours de la prochaine année, explique-t-elle. Il se rendra d’abord à Kingston, en Ontario, avant d'atterrir à Regina, en Saskatchewan.

Publicité

Selon elle, la chanson du groupe démontre que la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dépasse les fouilles dans un dépotoir à Winnipeg.

Elle nous montre que le problème qu'on connaît à Winnipeg n'est pas isolé, mais qu'il fait partie d'une vaste stratégie génocidaire.

Avec les informations de Kalkidan Mulugeta et Özten Shebahkeget