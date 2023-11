La police d’Ottawa arrête 21 personnes après une opération dans le marché By

Une opération des équipes de ressources de quartier (ERQ) au marché By et dans la Basse-Ville à Ottawa, ciblant le désordre social et les activités liées à la drogue, a entraîné l’arrestation de 21 personnes.

Cette intervention a été menée entre le 16 et le 27 octobre derniers par les ERQ marché By, centre-ville et Carlington du Service de police d’Ottawa (SPO). Elle ciblait les problèmes de désordre social ainsi que les activités relatives à la drogue , indique le SPO par voie de communiqué de presse, mercredi.

Les 21 personnes d’Ottawa qui ont été arrêtées sont âgées entre 17 et 50 ans. Au total, la police a porté 62 chefs d’accusation criminelle, notamment pour possession d’une substance réglementée en vue d’en faire le trafic, possession de substance réglementées, entrave au travail d’un policier, port d’une arme dissimulée, inobservation de conditions d’ordonnances de remise en liberté et possession de biens criminellement obtenus.

En plus de ces arrestations, une importante quantité de substances réglementées a été saisie, dont du fentanyl et de la cocaïne, précise la police.

Cinquante-trois avis d’infraction provinciale ont aussi été délivrés, portant sur un éventail d’infractions, de la Loi sur les permis d’alcool au Code de la route, ainsi qu’à divers règlements municipaux.