Après avoir suivi une formation, les infirmières et infirmières psychiatriques autorisées pourront, à partir du 30 novembre, prescrire des médicaments pour les troubles liés à l’utilisation d'opioïdes.

Le Collège des infirmières et des sages-femmes de Colombie-Britannique a annoncé en septembre la création d’une nouvelle désignation de pratique certifiée. Elle permet aux infirmières et infirmières psychiatriques autorisées de diagnostiquer et de traiter les troubles liés à l’utilisation de substances.

Pour cela, elles doivent suivre une formation dispensée par le Centre de la Colombie-Britannique sur la consommation de substances.

Les modifications réglementaires entrent en vigueur mercredi. Les infirmières devront avoir suivi la formation pour pouvoir prescrire des médicaments à partir du 30 novembre.

Crise des surdoses

Dans la province, en proie à une crise des surdoses, la prescription de médicaments pour des troubles liés à l’utilisation d'opioïde était, jusqu’à présent, réservée aux médecins et aux infirmières praticiennes.

Certaines infirmières et infirmières psychiatriques avaient cependant pu prescrire des médicaments contre la toxicomanie à la suite d'une ordonnance rendue en septembre 2020 par la Dre Bonnie Henry, médecin-hygiéniste en chef de la province, dans un contexte de forte augmentation du nombre de décès dus aux drogues.

Toutefois, la nouvelle désignation signifie qu'il y aura un régime réglementaire plus solide et que les infirmières seront autorisées à continuer à prescrire des médicaments après l'expiration de l'ordonnance.

Si elle reconnaît l'importance de la décision gouvernementale, la présidente de l'Union des infirmières de la province, Adriane Gear, précise que ce n'est qu'une étape dans un long processus.

Même s’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, des investissements à long terme sont encore nécessaires pour mettre en place un système complet de soins de santé mentale et de traitement des toxicomanies en Colombie-Britannique.

Selon les informations de la province, 255 infirmières et infirmières psychiatriques autorisées se sont inscrites au programme de formation, et 144 l’ont complété.

Dans le cadre de la nouvelle désignation, les infirmières pourront prescrire des médicaments utilisés pour le traitement par agonistes aux opioïdes, tels que la méthadone et la suboxone.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, croit que les nouvelles responsabilités confiées aux infirmières auront un impact.

Nous savons qu'il est très important que les personnes qui luttent contre les troubles liés à la consommation d'opioïdes puissent accéder rapidement à des thérapies assistées par médicaments.

Jennifer Whiteside a expliqué qu’en août dernier, 459 patients se sont vu prescrire des médicaments tels que la méthadone, la morphine orale à libération lente et l'hydromorphone. Ces ordonnances ont été rédigées par 48 infirmières seulement. Nous savons que si nous avons plus d'infirmières qui prescrivent, davantage de personnes pourront avoir accès à ce traitement qui change la vie.

Pas de décompte officiel

Selon Adriane Gear, la province doit encore s'efforcer de fournir davantage de lits aux personnes qui en ont besoin. Selon elle, les communautés rurales manquent cruellement de services de traitement des dépendances.

Jennifer Whiteside reconnaît le manque de prescripteurs de médicaments contre la toxicomanie dans les zones rurales de la Colombie-Britannique. Elle espère que la nouvelle désignation contribuera à augmenter ce nombre.

Il n'existe pas de décompte officiel du nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'opioïdes en Colombie-Britannique. Cependant, une étude réalisée en 2020 a estimé qu'environ 83 000 personnes souffraient de ces troubles en 2017.

Avec les informations de Akshay Kulkarni