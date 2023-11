La soirée d’Halloween de Jennifer Mack et de sa fille se déroulait parfaitement mardi, jusqu’à ce qu’elle inspecte la récolte.

C’était dans un papier ciré. [...] Quand on l’a ouvert, on a vu ce rectangle violet. Ça aurait pu ressembler à un bonbon, mais c’en n’était pas un , explique Jennifer Mack.

C’était suspect, pas quelque chose qui avait sa place dans le sac d’Halloween d’un enfant.

Elle et sa fille revenaient d’une tournée de bonbons dans le secteur de la promenade Evergreen. Elles ont marché sur les rues Timandra et Wilderness, en plus de passer à quelques maisons des rues Ashley et Morningside.

Un carré violet avec des cristaux bleus

Son conjoint a pris un couteau et a coupé le morceau. Les parents y ont découvert ce qui ressemblait à des cristaux bleus à l’intérieur.

Jennifer Mack décrit la substance comme crayeuse. Le bonbon était d’environ trois centimètres carrés et n’avait pas d’odeurs.

Ce n’était définitivement pas comestible , affirme-t-elle.

Jennifer a ensuite décidé de mettre un message sur les médias sociaux. Pour l’instant, aucun autre enfant ne semble avoir reçu la même chose.

Un 2e emballage ciré, la GRC enquête

Son conjoint a vérifié le sac de nouveau et y a trouvé un second emballage similaire. C’est à ce moment qu’ils ont décidé d’appeler la police.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Mack se dit en colère devant la mésaventure qu'elle a vécut le soir de l'Halloween. Photo : Gracieuseté Jennifer Mack

Selon Mme Mack, les policiers sont d’abord venus chercher l’item. Le policier m’a dit qu’ils allaient l’analyser , raconte la mère.

Puis, un autre policier s’est rendu tard en soirée chez elle pour obtenir son témoignage plus détaillé.

Vers 1 h du matin, la GRC a publié un message sur les médias sociaux, demandant aux parents de vérifier les sacs de bonbons de leurs enfants pour en assurer la sécurité.

Pour l’instant, il n’y a pas de preuve que l’emballage contenait une substance nocive. Mais cette aventure laisse un goût amer à Jennifer Mack.

J’étais choquée, en panique. J’étais fâchée et je le suis encore. [...] L’Halloween ne sera plus comme avant.