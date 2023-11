Monument commémoratif de la mission en Afghanistan : la ministre sous le feu des critiques

La nouvelle ministre des Anciens Combattants du Canada (AAC), Ginette Petitpas Taylor, se retrouve sous le feu des critiques en raison de la décision du gouvernement d’ignorer le projet gagnant du concours pour l’érection d’un Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan, à Ottawa.

Un sondage en ligne sur lequel le gouvernement libéral s'est appuyé pour choisir le design du futur Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan n'avait rien de scientifique, mais la ministre des Anciens Combattants affirme que ce n’est pas pour autant qu'il doit être ignoré.

Mme Petitpas Taylor, qui a récemment récupéré le portefeuille des Anciens Combattants, et Pascal St-Onge, ministre du Patrimoine, ont passé une heure, mardi soir, à défendre la décision du gouvernement d'attribuer la conception du projet à l'équipe Stimson, même si un comité indépendant a estimé qu'un autre groupe avait remporté le concours.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

La décision de changer de cap, a déclaré Mme Petitpas Taylor, est fondée sur les résultats écrasants du sondage en ligne, qui ne faisait pas partie du processus initial. Mme St-Onge a déclaré aux membres du Comité permanent des anciens combattants que son ministère n'avait fourni qu'un soutien et des conseils lors du processus.

Le projet d'Adrian Stimson plébiscité par les sondés

Un peu plus de 12 000 Canadiens ont répondu au sondage en ligne, dont plus de 3000 ont déclaré avoir servi en Afghanistan et 3000 autres ont dit être associés à la mission. Ils ont choisi, à une large majorité, le projet d'Adrian Stimson, membre de la Première nation Siksika et ancien combattant, selon la ministre Petitpas Taylor.

Elle a qualifié les résultats d'impressionnants et de significatifs.

Ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'une enquête scientifique qu'elle n'est pas valable. Nous avons quand même entendu les opinions de 12 000 Canadiens , a affirmé Mme Petitpas Taylor. Nous avons une dette envers ces anciens combattants que nous ne pourrons jamais rembourser entièrement. Par conséquent, choisir le modèle qui correspond le mieux au monument que veulent les anciens combattants et les personnes qui ont joué un rôle dans la mission en Afghanistan était le moins que nous puissions faire , a-t-elle soutenu.

Le ministère des Anciens Combattants a encouragé les anciens combattants à participer en les contactant par le biais de leur compte de prestations, ont déclaré au comité des hauts fonctionnaires et la ministre.

Les critiques de l'opposition

Mais le député du Bloc Québécois Luc Desilets a vivement critiqué cet exercice. Il s'est montré frustré - tout comme les conservateurs et le seul néo-démocrate du comité - de ne pas avoir obtenu de réponse claire sur les raisons qui ont poussé à faire ce sondage, alors qu'un groupe d'experts avait déjà choisi la conception de l'équipe Daoust, dirigée par l'artiste public Luca Fortin.

La décision de ce comité d’experts n'a pas été annoncée par Anciens Combattants Canada lorsque le processus a pris fin, il y a plus de deux ans. Sans en expliquer les raisons, le ministère a lancé, en 2021, des consultations publiques afin d'obtenir des commentaires sur les différentes propositions.

Ouvrir en mode plein écran Ce projet, réalisé par l'équipe Daoust, a été choisi par un groupe d'experts, mais a ensuite été écarté par le gouvernement fédéral. Photo : Anciens Combattants Canada

Lorsque la décision de choisir l'équipe Stimson a été annoncée en juin, le gouvernement a reconnu à l'équipe Daoust qu'elle avait été choisie par le groupe d'experts et lui a offert une compensation.

Malheureusement, cela semble très confus, et j'ai entendu à maintes reprises qu'il s'agissait d'une décision politique , a commenté Rachel Blaney, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d'Anciens combattants.

Après avoir été informée de la décision du gouvernement, l'équipe Daoust a déposé une plainte officielle auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Inauguration en 2027

Cela fait presque dix ans que l'ancien gouvernement conservateur a annoncé son intention de construire un monument commémoratif pour ceux qui ont servi en Afghanistan. Le débat actuel se déroule à l’approche des cérémonies annuelles du jour du Souvenir, le 11 novembre.

Ouvrir en mode plein écran Un soldat canadien observe une enceinte pendant une opération dans le village de Khenjakak, en Afghanistan, le 4 janvier 2011. Photo : La Presse canadienne / Steve Rennie

Les anciens combattants n'étaient pas satisfaits de l'emplacement proposé, au départ, pour le monument. Lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé de le déplacer sur un terrain situé en face du Musée canadien de la guerre, dans le centre-ville d'Ottawa.

Le comité parlementaire a été informé que la construction du monument n'avait pas encore commencé, mais qu'il était prévu de l'inaugurer en 2027.