Retrait de l’Alberta du RPC : une rencontre au sommet entre les ministres des Finances

Devant la menace de l’Alberta de se retirer du Régime de pensions du Canada (RPC), la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, organise une rencontre entre les ministres des Finances provinciaux et territoriaux.

La rencontre virtuelle se tiendra le 3 novembre et aura pour sujet de discussion principal le plan du gouvernement albertain de se retirer du RPC ainsi que les failles qui sous-tendent la formule de retrait proposée par l'Alberta , peut-on lire dans une lettre (Nouvelle fenêtre) envoyée à ses homologues.

La menace de l’Alberta de se retirer du RPC en emportant avec elle une partie du fonds de pension inquiète aussi certaines provinces. Dans une lettre (Nouvelle fenêtre) adressée à son homologue fédérale, le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy, écrit que cette décision pourrait causer des dommages graves à long terme aux travailleurs et aux retraités de l’Ontario et de partout au Canada .

Une sortie de l'Alberta pourrait mettre le RPC dans une position plus fragile et entraîner une augmentation considérable des cotisations payées par les travailleurs et leurs employeurs dans d'autres régions du pays, ont déclaré des experts.

Un problème de calculs

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la province récupérerait 334 milliards de dollars si elle abandonnait le RPC. Cette somme représente plus de la moitié des actifs du régime.

Or, les économistes de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada affirment que le montant que l’Alberta percevait ne serait que la moitié de ce que prévoit le rapport sur lequel Danielle Smith s'appuie.

En effet, dans sa lettre, Chrystia Freeland écrit que selon la logique des calculs de la province, que si elle était appliquée à l'Alberta, à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, ces trois provinces pourraient prétendre avoir droit à 128 % des actifs du RPC. Il est évident qu'un tel résultat serait intenable et absurde.

Un choix

Le ministre des Finances de l'Alberta, Nate Horner, a déclaré que la province souhaite encaisser son argent maintenant parce qu'elle estime qu'elle a trop cotisé au régime depuis des années en raison de sa population plus jeune et plus riche.

Toujours dans sa lettre, Chrystia Freeland a réitéré le droit de l’Alberta de se retirer du régime de retraite. Elle souligne cependant que cette décision doit se fonder sur une compréhension claire des risques liés au retrait du RPC .

Avec les informations de John Paul Tasker et de l'émission Rosemary Barton Live