Le nouveau ministre des Finances du Manitoba, Adrien Sala, souhaite une « plus grande équité » dans l'application de la taxe fédérale sur le carbone. Il promet de travailler en collaboration avec le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour y parvenir.

Adrien Sala veut savoir si Justin Trudeau accordera les mêmes réductions de la taxe carbone aux Manitobains que celles qu'il a accordées aux habitants des provinces atlantiques.

Le premier ministre du Canada a annoncé la semaine dernière une suspension de trois ans de la taxe sur le carbone sur les systèmes de chauffage au mazout.

Suite à cette annonce, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe et son homologue albertaine, Danielle Smith ont demandé qu’Ottawa étende cette exonération aux autres types de chauffage, notamment le gaz naturel.

Lundi, Scott Moe a ajouté que SaskEnergy qui est la société d'État provinciale chargée de la distribution du gaz naturel cessera de percevoir une partie de la taxe fédérale sur le carbone si une exemption n'était pas accordée aux autres combustibles de chauffage.

À la recherche d'équité

Adrien Sala souhaite, pour sa part, éviter la confrontation et s’engage à ne pas adopter la posture de l'ancien gouvernement progressiste-conservateur qui menaçait d'engager une nouvelle bataille judiciaire au sujet de la taxe sur le carbone.

Ce dernier préconise plutôt une approche fondée sur des discussions positives avec le gouvernement fédéral.

Nous voyons d'autres provinces qui demandent des changements et nous avons vu que le premier ministre s'est engagé à apporter des changements dans l'est du Canada. Cela nous intéresse certainement ici, au Manitoba. Nous voulons savoir comment cela pourrait se traduire par une plus grande équité pour les Manitobains , a affirmé M. Sala, lors d'un entretien accordé mardi dans son bureau.

Nous allons commencer par discuter de cette question avec le gouvernement fédéral, afin de comprendre comment les avantages accordés aux habitants de l'est du Canada pourraient être étendus à ceux du Manitoba. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi cela ressemblera pour l'instant, mais nous voulons entamer ces discussions à partir d'une position de collaboration et de coopération.

Adrien Sala cite comme avantages potentiels l'exonération de la taxe carbone sur le mazout ainsi que l'offre d'Ottawa de payer pour le chauffage géothermique dans l'est du Canada.

Ce sont des offres intéressantes qui sont faites aux habitants de ces provinces pour les aider à réduire leur coût de la vie.

Un porte-parole de la ministre fédérale des finances, Chrystia Freeland, n'a pas été en mesure de commenter les déclarations d’Adrien Sala mardi.

Absolument pas

Justin Trudeau a toutefois catégoriquement rejeté l’idée que son gouvernement pourrait accorder d'autres exemptions à la taxe sur le carbone.

Il n'y aura absolument pas d’autres dérogations ou suspensions du prix de la pollution.

Adrien Sala a rappelé que le Manitoba est sur le point de mettre en œuvre sa propre exemption, alors que le gouvernement provincial s'apprête à suspendre, dès le 1er janvier, la taxe provinciale sur l'essence de 14 sous par litre pour une durée de six mois.

Le gouvernement du Manitoba a également promis d'installer 5000 thermopompes dans la province au cours de son premier mandat afin de réduire la consommation d'énergie.

Avec les informations de Bartley Kives