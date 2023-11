Fermeture d’écoles dans le Nord-Est de l’Ontario en raison d’une alerte à la bombe

Deux conseils scolaires du Nord-Est de l’Ontario ont pris la décision de ne pas ouvrir les portes de leurs écoles mercredi en raison d’une alerte à la bombe qui a été lancée au cours de la nuit.

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a annoncé sur les réseaux sociaux avoir reçu pendant la nuit une menace à la bombe faite envers toutes les écoles sur l’étendue du Conseil .

Le conseil a indiqué prendre toutes les précautions pour gérer cette situation de façon appropriée, et a choisi de fermer les écoles mercredi afin de permettre une enquête.

Le conseil scolaire rassemble des écoles francophones catholiques dans les régions de Timmins, Hearst et New Liskeard, le long du corridor de la route 11 et dans le Témiscamingue ontarien.

Le conseil scolaire catholique anglophone Northeastern a lui aussi annoncé que les écoles seraient fermées mercredi, affirmant que cette fermeture est recommandée par la police.