La grève du 6 novembre prévue jusqu’à 10 h 30 aura un impact sur le début et la tenue des classes dans les écoles de la région. Nombreux établissements ont dévoilé leur stratégie et confirment qu’il y aura bel et bien des cours.

Le Centre de service scolaire (CSS) de l’Énergie, le CSS de la Riveraine et le CSS du Chemin-du-Roy confirment que les cours reprendront à 10 h 45 autant pour le préscolaire, le primaire ou le secondaire.

Les heures pourraient se voir modifiées pour laisser le temps aux enfants d’arriver à l’école graduellement. Les parents, de leur côté, devront s’occuper du transport de leurs enfants puisque le transport scolaire du matin est quant à lui suspendu. Il sera toutefois opérationnel sur l’heure du midi et en fin de journée.

Le service de garde sera aussi suspendu le matin dans les trois différents centres de services scolaire, mais il sera en fonction sur l’heure du dîner et en fin de journée également.

Pour les enfants qui ne peuvent se présenter le 6 novembre, faute de transport, une absence motivée sera automatiquement remise au CSS de l’Énergie. Même chose pour le CSS du Chemin-du-Roy qui, pour un enjeu de sécurité, demande néanmoins aux parents de motiver eux-mêmes l'absence de leur jeune.

Un enjeu de sécurité

Un flux important d’automobiliste est ainsi à prévoir près des différents établissements scolaires, le CSS de l’Énergie avise les parents, ou tout autre accompagnateur, de respecter les espaces de débarcadères prévus autour de l’école pour débarquer leur enfant en toute sécurité , peut-on lire dans un communiqué adressé aux parents.

Au CSS de la Riveraine, on souhaite permettre aux parents d’arriver graduellement. Selon le directeur général du Centre de services scolaire de la Riveraine, le début des classes pourraient être modifié.

On sait que les parents ne pourront pas tous venir reconduire leurs enfants le matin parce qu'ils sont pris au travail. Ils vont prendre une solution B puis ils vont venir à l'heure du dîner. Mais que les gens prennent, j'oserais dire, leur mal en patience entre 10 h 40-11 h, on va attendre les élèves à l'extérieur pour assurer la sécurité aux alentours des écoles.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le Matin