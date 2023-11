Tramway : un plan B à 8,4 milliards $

Le maire Bruno Marchand annonce qu'il ira de l'avant avec un plan B à 8,4 milliards de dollars avec la Ville comme maître d'œuvre. Du même souffle, il annonce avoir mis un terme au processus d’appel d’offres qui devait prendre fin ce jeudi. Le seul soumissionnaire toujours en lice n’était pas en mesure de déposer une proposition financière, faute de financement.

Le projet de tramway est toujours vivant , précise d’entrée de jeu le maire de Québec malgré la fin du processus d’appel d’offres. Sans se laisser décourager par la tournure des événements, il passe à l’attaque pour la suite des choses et il en appelle au sens de l’État du gouvernement de la CAQ.

Désistement

Comme Radio-Canada le rapportait il y a une semaine, les entreprises intéressées à construire les infrastructures avaient de la difficulté à fournir des garanties financières pour lancer les travaux.

Publicité

Le consortium Mobilité de la Capitale a confirmé l’information à la Ville vendredi dernier. Le groupe, formé de la firme française Vinci et des entreprises québécoises Pomerleau et EBC, a signifié qu’il n’arriverait pas à déposer leur proposition financière à temps. Le consortium demandait un nouveau délai, ce qui leur a été refusé.

La Ville annule le processus d’approvisionnement et s’engage à verser au consortium la somme de 14 millions de dollars en guise de compensation, en tout respect des règles du jeu. En échange, la Ville reste propriétaire de la proposition technique qui a été déposée à la fin de l’été par le groupe. Cette proposition contient des informations importantes pour la suite des choses.

Du même souffle, la Ville confirme qu’il ne restait plus qu’un seul groupe dans la course. L’autre consortium qualifié pour l’appel de proposition, Modernicité, a jeté la serviette, il y a un an.

Facture salée

Le maire de Québec ne confirme pas les prix qui ont circulé ces derniers jours. Le Journal de Québec rapportait, mardi, que le prix oscillait entre 12 et 13 milliards de dollars. On ne connaît pas le prix , précise le maire Marchand qui ajoute du même souffle que le chiffre du Journal est vraisemblable.

Il explique qu’au fil des discussions avec le consortium, il est apparu clair que leur estimation des coûts du projet était trop chère par rapport à l’évaluation qu’en avait faite le Bureau de projet.

Publicité

La Ville a donc proposé, au courant de l’été, de prendre entièrement à sa charge l’exécution des travaux préparatoires, espérant voir la facture baissée. Rien n’a bougé , affirme le maire de Québec. Elle a aussi embauché un expert pour s’assurer que les estimations du consortium répondaient aux nouvelles réalités du marché, gonflé par l’inflation. Le juste prix ne pouvait pas être ça laisse tomber le maire.

Le plan B en trois phases

Le maire ouvre son jeu pour la suite des choses. Il propose un projet de tramway à 8,4 milliards de dollars. Un projet qui se développerait en trois phases qui se chevaucheraient.

La première sera le trajet entre le terminus Le Gendre et L’Université Laval. Les gens pourront ainsi commencer à utiliser le tramway pendant que la deuxième étape sera en construction pour le relier jusqu’au jardin Jean-Paul-L’Allier. Le dernier tronçon sera ensuite mis en chantier pour compléter le trajet jusqu’au pôle d’échange D'Estimauville.

Le maire ne peut pas se commettre sur le nouvel échéancier, mais il croit toujours qu’il est possible d’avoir une mise en service de la première étape dès 2029 comme il était prévu dans le plan initial. Le tracé complet pourrait être en service autour de 2031. Ce n’est pas la Ville qui le fait, mais la Ville serait maître d’œuvre , nuance le maire de Québec. Il est hors de question cette fois-ci de confier le projet à un seul consortium.

La Ville y voit des avantages financiers. Le maire explique que la Ville ne cherche pas à faire du profit dans l’aventure. Elle connaît son territoire, ses défis et ses partenaires. Elle n’a pas à donner de garantie financière et elle estime que le processus pourrait permettre de créer de la concurrence et de faire baisser les prix. C’est une réelle opportunité , dit le maire d’un ton convaincant.

Selon Bruno Marchand, cette proposition semble plaire au consortium Mobilité de la Capitale qui pourrait reprendre une partie des travaux sans avoir à prendre tous les risques liés à la construction. Le fournisseur du matériel roulant, Alstom, serait prêt à embarquer dans le nouveau modèle proposé.

Dans son plan, le maire met sur la table une deuxième ligne de tramway vers Charlesbourg et une troisième vers Lebourgneuf en plus d’annoncer une meilleure desserte des banlieues en autobus.

La balle dans le camp du gouvernement

Le maire de Québec aura besoin de l’appui financier du gouvernement pour aller de l’avant. Pour l’instant, le gouvernement promet de regarder la proposition.

Interpellé dans un couloir de l'Assemblée nationale, le premier ministre a lancé : Ben d'abord, 10 milliards c'est beaucoup d'argent, c'est inquiétant. On va s'asseoir avec Bruno Marchand au cours des prochains jours pour discuter du projet. Visiblement les deux politiciens n'ont pas la même estimation des coûts du projet. François Legault pourrait réagir à nouveau plus tard ce matin.