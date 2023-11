Médiation entre l’UEMNO et une partie de son personnel

L’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (UEMNO) et le syndicat représentant 41 de ses employés ont entamé mercredi trois jours de médiation pour trouver un terrain d’entente et éviter une grève qui pourrait être déclenchée dès le 6 novembre.

Daniel Manitowabi, le président de l’unité 1 de l’Association des professeurs et employés de l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario ( NUSFA ), a confirmé que les deux parties étaient en négociations jusqu’à vendredi.

La direction de l’Université se dit optimiste quant à la conclusion d’une entente d’ici la fin de la semaine.

Le principal point d’achoppement concerne les politiques d’équité et de diversité, que l’Université souhaite retirer.

Les membres de l’unité 1 de NUFSA , qui sont sans contrat de travail depuis la fin juin, ont voté de façon unanime en faveur d’une grève en août.

Il s’agit notamment de professeurs et de bibliothécaires.

La grande majorité du personnel de l’ UEMNO n’est pas concernée par ces négociations.

Appui d'un autre syndicat

L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (APPUL) a indiqué mardi qu'elle appuyait résolument leurs collègues de l'Association des professeurs et du personnel de l’ UEMNO

Malgré les tentatives répétées de la NUFSA d'accélérer le processus de négociation et de parvenir à un accord équitable tout évitant une grève, l'administration de l'Université de l'EMNO a continué de formuler des demandes déraisonnables qui nuiraient au corps professoral, au personnel et aux étudiants de l'université , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé par l’ APPUL .

Nous demandons à la présidente de l’ EMNO , Sarita Verma, et à son équipe de négociation de cesser leurs tentatives d'érosion des droits des membres de la NUFSA et de saper la qualité de l'enseignement, l'équité et la réputation de la seule école de médecine du Nord de l'Ontario , a indiqué le président de l’ APPUL , Fabrice Colin.

L’ APPUL a indiqué qu’elle allait soutenir les membres de la NUFSA en cas de grève et que ceux-ci pourraient participer aux actions collectives dans leurs temps libres.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret