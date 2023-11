Le REM encore en panne

Le Réseau express métropolitain (REM) a connu de nouveaux ratés ce matin, cette fois en raison d’un arrêt de service peu avant 7 h, en direction de la gare Centrale et en direction de Brossard.

Vers 7 h 15, un message sur la plateforme X annonçait aux usagers une reprise graduelle du service sur la ligne A-1 .

Comme le prévoit le plan de relève des opérateurs du réseau, des autobus ont été mis à la disposition des usagers.

C’est la troisième interruption de service à survenir aux heures de pointe cette semaine pour le REM , dont une panne majeure de plus de deux heures lundi après-midi, qui a laissé des dizaines de passagers prisonniers des wagons pendant plus de deux heures après que la circulation des trains ait été interrompue à la suite d'un problème informatique.

Publicité

Des retards d’entrée en service des trains se sont aussi produits très tôt, mardi matin.

Interrogée hier sur les problèmes de service et de communication avec les usagers que connaît le réseau de train de près de huit milliards de dollars, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a expliqué dans un premier temps que le REM est encore en période de rodage et qu’il est possible que le système connaisse quelques ratés et ajustements.

La ministre n’a toutefois pas été aussi conciliante envers les problèmes de communication qui ont laissé sans nouvelles les usagers coincés dans des trains immobilisés sur les rails où qui attendaient en vain dans les stations.

Affirmant avoir rencontré les représentants de CDPQ Infra, d’Alstom et d’AtkinsRéalis, qui forment le consortium responsable de la gestion du REM, la ministre a déclaré que cette situation était inacceptable et que des mesures immédiates s’imposaient pour remédier à cette lacune opérationnelle.