La pension des enseignants au N.-B. ne couvre pas toute la hausse du coût de la vie

L’enseignante Krista Richard, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, a pris sa retraite en 2021. La valeur de sa pension ne cesse de diminuer depuis ce moment, dans le contexte d'une forte inflation, mais elle dit qu’elle s’en tire bien quand même.

J’ai toujours fait attention à mes finances. Je ne fume pas et je ne bois pas. J’économise mon argent. Ma voiture est payée. J’ai vendu ma maison et j’en ai acheté une plus petite , explique-t-elle.

Depuis son départ à la retraite, le coût de la vie dans la province a augmenté de plus de 12 %, mais le régime de pension des enseignants ne couvre pas toute cette hausse.

Le gouvernement et les enseignants ont conclu en 2014 une entente pour un régime de pension à risques partagés. Les retraités toucheront en janvier une hausse partielle établie en fonction du coût de la vie, mais elle ne couvrira que 64 % de l’inflation de l’année précédente.

Il s'agit du maximum qui peut être fourni en fonction du plafond du régime, selon les documents constitutifs du régime , a expliqué le président du conseil d'administration du régime de pension, Larry Jamieson, lors d’une réunion informative pour les enseignants, en octobre.

C’est la deuxième année consécutive où la hausse accordée à ces retraités est inférieure à 70 % du taux d’inflation.

D’autres retraités du secteur public sont mieux protégés

Pour leur part, les retraités de la fonction publique, y compris les anciens députés, vont toucher en janvier une hausse équivalente à 95 % du taux d'inflation.

Le Nouveau-Brunswick a deux grands régimes de pension, soit celui des enseignants et celui des fonctionnaires, des députés et d’autres employés, ainsi que plusieurs autres régimes pour d’autres groupes d’employés.

En 2014, le gouvernement voulait passer à un modèle à risques partagés, c’est-à-dire qu’il ne serait plus responsable de renflouer le régime de pension en cas de déficit.

Les enseignants au Nouveau-Brunswick ont négocié une protection moindre que celle des fonctionnaires en cas de forte inflation lorsque leur régime de pension est passé au modèle à risques partagés en 2014.

Le régime de pension des fonctionnaires est passé à ce modèle en premier. Il comprend une protection pratiquement complète contre l'inflation.

Les enseignants, dans leur cas, ont accepté de limiter cette protection à 75 % du taux d’inflation. Ils ont aussi accepté un plafond de 3,56 % pour toute augmentation de l'inflation chaque année où le taux d'inflation dépasse 4,75 %. Ce plafond est entré en jeu en janvier dernier et ce sera encore le cas en janvier 2024 alors que le taux d'inflation durant les deux exercices financiers en question est légèrement supérieur à 5,5 %.

Par exemple, les enseignants retraités qui ont eu un revenu de pension moyen de 35 000 $ en 2022 vont recevoir une hausse de 2236 $ en 2024. C’est beaucoup moins que la hausse de 3793 $ que vont recevoir les fonctionnaires retraités ayant ce même revenu de pension moyen.

La protection contre l'inflation n'était pas jugée prioritaire en 2014

Blaine Higgs, qui était ministre des Finances en 2014, a expliqué à l’Assemblée législative à l'époque que les enseignants eux-mêmes ont choisi une protection réduite contre l’inflation pour maintenir d'autres avantages de leur régime, comme les dispositions de retraite anticipée.

Le premier ministre Blaine Higgs était ministre des Finances du Nouveau-Brunswick en 2014 lorsqu'il a négocié un nouvel accord sur les retraites avec les enseignants.

Le taux d'inflation à l'époque était moins préoccupant que de nos jours.

Au moment de la conversion, en fait depuis 30 ans, nous n'avions pas connu une période de forte inflation comme celle que nous avons connue durant la dernière année, environ. Ce n'était pas un sujet hautement prioritaire à l'époque , a indiqué M. Jamieson lors d’une autre réunion informative en 2022.

En 2014, l'augmentation annuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation au pays s'est établie à 2 %, selon Statistique Canada.

Krista Richard ajoute qu’elle se débrouillera de son mieux si son pouvoir d’achat continue de diminuer. Je ne peux pas prédire ce qui va arriver d’ici un an ou deux. Je prends les choses comme elles viennent .