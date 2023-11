Des milliers d’abonnés privés de courant en raison d’un fil sectionné

Un peu plus de 3800 abonnés sont privés de courant depuis mercredi matin. L'École Jardin-des-Lacs, située à Saint-Denis-de-Brompton, serait d'ailleurs fermée pour la journée.

Aux alentours de 5 h, un fil électrique a été sectionné et est tombé sur la chaussée à la hauteur du chemin des Écossais et de l'autoroute 55 en raison d'un bris d'équipement, selon Hydro-Sherbrooke.

On a dû ouvrir le circuit complètement pour isoler la problématique , explique Martin Saint-Hilaire d'Hydro-Sherbrooke.

Certains abonnés devraient rester en panne plus longtemps que d'autres.

Sur le boulevard Saint-François, sur la 222, jusqu'au chemin Dion, ils vont rester en panne. C'est la partie en retrait. On doit intervenir avec le ministère des Transports et la Sûreté du Québec.

Hydro-Sherbrooke s'affère à faire du sectionnement pour alimenter plus rapidement les autres abonnés. Un branchement temporaire sera aussi fait sur la 220.