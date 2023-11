Le haut niveau de la rivière Saint-Maurice vient compliquer des travaux d'urgence lancés par la Ville de Trois-Rivières afin de stabiliser le talus du chemin du Passage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Une partie de ce talus s'est affaissée durant l'été en menaçant d'emporter une résidence. L'intervention en cours pourrait devoir être temporairement suspendue.

La Ville et Hydro-Québec ont présentement des échanges sur le débit de la rivière Saint-Maurice. Pour l'instant son niveau de quatre ou cinq pieds au-dessus de la normale ne facilite en rien le renforcement en urgence de la pente.

Un glissement de terrain s'y est produit à l'été dernier, le second au même endroit depuis 2014, et a emporté un émissaire d'égout pluvial. L'enrochement temporaire qu'avait d'abord réalisé la Ville n'a pas résisté. Les travaux en cours auraient dû être conclus en août. Il est envisagé de les retarder à l'hiver.

L'objectif premier, c'était de terminer les travaux de sécurisation de la berge avant l'hiver. Maintenant, avec l'augmentation du niveau de la rivière Saint-Maurice, ça complique la chose parce que ça augmente le risque d'affaissement, mais l'objectif c'est d'être capable de le faire probablement au courant de l'hiver pour être capable qu'au printemps ça soit sécurisé pour tout le monde , affirme le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette.

À l'intérieur de la résidence située dans la zone à risque, on implore la Ville d'en finir le plus vite possible avec les travaux de stabilisation. Vivre sur le bord du gouffre est particulièrement angoissant. Un coin de la cour arrière s'est détaché et le belvédère surplombant la rivière n'est plus tellement invitant.

Mes petits-enfants ne sont pas venus de l'été dans la cour parce que c'était dangereux et la côte, on se demande toujours si elle va rester là, si elle va partir. L'angle de la côte, des fois ça peut rester dangereux, ce qui fait qu'on a demandé de donner un angle raisonnable pour que, [si jamais il arrive quelque chose], [si] quelqu'un tombe, il ne se tue pas là.

Les fortes pluies et le phénomène d'érosion avaient été invoqués pour expliquer le décrochage sur une quinzaine de mètres. Pour le propriétaire, c'est peut-être davantage la capacité de l'émissaire qui est en cause.

Ce qui est certain c'est que la capacité des nouvelles canalisations ne sera pas accrue, ni leur diamètre agrandi. Pour ça, il aurait fallu une autorisation du Ministère de l'Environnement et cette autorisation, le temps presse trop pour l'attendre.

Des ingénieurs sont venus de Québec examiner la zone et chercher une solution. Le propriétaire concerné garde confiance que cette fois-ci on saura endiguer définitivement la menace.