Le site du pont incendié à Saint-Dominique-du-Rosaire remis en état

Les débris du pont incendié à Saint-Dominique-du-Rosaire en 2020 ont été retirés de la rivière Davy.

La Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire était pressée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs de récupérer les décombres de l’ancien pont couvert qui gisaient dans la rivière.

Des études ont été réalisées par une firme spécialisée au cours de la dernière année et toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues l'été dernier. Les travaux ont été effectués en septembre afin de récupérer toutes les pièces du pont qui s’était effondré dans le cours d’eau. L’ensemencement des berges vient d’être complété.

Il fallait complètement retirer tous les débris du pont qui a été incendié en 2020. Ça a été fait avec des pelles mécaniques, selon les normes. Des biologistes ont été impliqués. Il a fallu faire beaucoup d’études, vérifier qu’on ne nuisait pas aux habitats et qu’on serait capable aussi de réhabiliter les berges pour préserver toute la faune et la flore qu’il y avait là , explique Katy Fortier, directrice générale de Saint-Dominique-du-Rosaire.

Ouvrir en mode plein écran Le site, une fois les travaux de récupération terminés, en septembre dernier. L'ensemencement des berges a eu lieu par la suite. Photo : Gracieuseté

La Municipalité avait la responsabilité du pont, puisque le chemin Hamel Est était déjà fermé à la circulation en 1993, lorsque Québec a confié l’entretien de la voirie locale aux municipalités. C’est pourquoi le pont ne figure pas parmi les ouvrages stratégiques dont le ministère des Transports et de la Mobilité durable a conservé la responsabilité.

Il s’agit d’un investissement d’environ 100 000 dollars, en incluant les différentes études. Saint-Dominique-du-Rosaire a présenté une demande d’aide financière dans le cadre d’un programme de la Fondation de la faune du Québec. L’impact financier est important sur le budget de 830 000 dollars de la municipalité de 440 habitants.

Un site revalorisé

Ouvrir en mode plein écran La signalisation annonce déjà le futur « quai du pont brûlé » dans le village de Saint-Dominique-du-Rosaire. Ce quai fera partie du parcours pagayable. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mais les travaux de Saint-Dominique-du-Rosaire ne s’arrêteront pas là. Le site sera revalorisé dès l’été prochain afin de l’intégrer au parcours pagayable de 21 kilomètres élaboré par la Municipalité. Le circuit prend son départ au quai fédéral sur l’Harricana vers le nord, puis redescend la rivière Davy vers le pont couvert Alphonse-Normandin.

Des aires de repos avec quai d’embarquement pour kayak, tables de pique-nique et autres installations ont été ou seront aménagés à cinq endroits, dont au site de l’ancien pont Davy.

Il va y avoir un quai et une installation de camping à cet endroit. On parle de tables, d’un foyer, de BBQ et de toilettes. On va aussi installer des panneaux d'interprétation pour rappeler l’histoire du pont. C’est un pont qui a été important. On va donc revaloriser le site et on va continuer de faire vivre l’histoire du pont , explique Katy Fortier.

La perte d’un pont unique

Ouvrir en mode plein écran Le pont traversait la rivière Davy d'ouest en est, sur le chemin Hamel Est de Saint-Dominique-du-Rosaire. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Bien qu’il n’avait pas un toit proprement dit, le pont Davy construit vers 1951 est un pont couvert. Il s’agissait d’une structure constituée de trois fermes Town et c’est le tablier qui faisait office de toit sur le pont de 200 pieds.

Selon le blogue pontscouverts.com, il s’agissait du dernier pont connu de ce genre. Fermé à la circulation depuis plusieurs années, sa dernière utilisation aura été pour permettre aux motoneiges de traverser la rivière Davy. Il a été la proie d’un incendie criminel en septembre 2020.