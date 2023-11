Le Théâtre du Double signe souhaite allumer des passions

Le Programme des Apprenti-e-s. est une nouvelle initiative ponctuelle, mise sur pied grâce à une subvention de la Ville de Sherbrooke, qui offrira des ateliers de théâtre pour les jeunes de 15 à 21 ans.

C'est un programme un peu costaud, pour des jeunes passionnés de théâtre, qui envisagent peut-être d'en faire un métier , explique d'emblée le directeur artistique du Double signe, Hubert Lemire.

Ces ateliers seront donnés par des maîtres du théâtre, quatre formateurs de haut vol, des artistes impressionnants, aguerris, qui seront chacun en charge d'un week-end , souligne Hubert, fier de proposer cette formation unique à Sherbrooke. Violette Chauveau, Robert Lalonde, Frédéric Dubois et Isabelle Hubert ont été sélectionnés. Ce sont des artistes aux carrières artistiques bien occupées et ayant tous et toutes de l'expérience en enseignement.

Le théâtre, ça se fait dans le plaisir. C'est un jeu, il faut que ça reste un jeu, mais il y a beaucoup de travail derrière le métier d'acteur. Au contact de ces professionnels, je pense que les jeunes auront une quantité phénoménale de fun, mais aussi des outils qui leur seront transmis.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Pour allumer des passions

Le Théâtre du Double signe souhaite assurer la relève théâtrale à Sherbrooke. Cette formation est nécessaire, selon Hubert Lemire.

Publicité

Pour donner un envol à ces jeunes-là. On peut se lancer dans ce métier-là à l'aveugle, sans trop savoir. Avec une expérience comme celle-là, j'ai l'impression que ça va confirmer des vocations ou simplement allumer des passions, sans que les gens nécessairement en fasse un métier , ajoute le directeur artistique du Double signe.

Le nouveau Programme des Apprenti-e-s du Double signe est une formation intensive, donnée sur quatre fins de semaine. Le tout débute au mois de décembre et se poursuivra jusqu'en avril 2024.

La période d'inscription se déroule jusqu'au 14 novembre au doublesigne.ca (Nouvelle fenêtre).