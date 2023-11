L’enquête sur les feux de forêt de N.-É. se poursuit 5 mois plus tard

L'enquête sur les feux de forêt dans le comté de Shelburne et près d’Halifax se poursuit, mais le ministère des Ressources naturelles dit qu'il ne peut pas encore divulguer d'informations sur ses progrès.

Des courriels, obtenus en vertu de la loi à l'accès à l'information, décrivent Kara McCurdy, la responsable de la prévention des incendies de forêt au ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, comme responsable des enquêtes sur les causes et origines .

Dans un courriel du 9 juin, elle a fait circuler le rapport sur l'origine et la cause du feu de forêt de Tantallon en banlieue d’Halifax aux représentants de la direction de la conservation du ministère et au gestionnaire de la protection des forêts, ainsi qu'à un agent du service régional d'incendie et d'urgence d'Halifax et à un autre agent de la police régionale d'Halifax.

Un certain nombre de témoins ont été interrogés, mais toutes les informations sur les témoins et ce qu'ils ont dit ont été masquées dans les documents fournis à CBC .

151 maisons ont été complètement brulées par le feu de forêt à l'ouest d'Halifax, comme celle-ci dans le quartier de Westwood.

Les responsables des pompiers d'Halifax ont rapporté que l'origine de l'incendie près d’Halifax provenait d'une propriété sur le chemin Juneberry, qui a été détruite par l'incendie.

Le 15 juin, Kara McCurdy a écrit à un agent de la GRC au sujet des rapports sur les incendies de Barrington et Lake Road dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, promettant qu'ils seraient terminés d'ici quelques jours.

Mais les copies finales des deux rapports ne seront pas divulguées sous prétexte que ça pourrait nuire aux forces de l'ordre, révéler des informations relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite ou priver une personne de son droit à un procès équitable.

Selon le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse, aucune accusation n'a été portée dans aucun des deux incendies de forêt.

Le feu près de Barrington, dans le comté de Shelburne, est le plus grand jamais répertorié en Nouvelle-Écosse. Il a brulé plus de 24 000 hectares et détruit 60 maisons.

La GRC a confirmé que les agents de conservation du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables ont le pouvoir de porter des accusations en vertu de la Loi sur les forêts, mais que la GRC a le pouvoir de porter des accusations criminelles.

La force policière ne divulgue rien sur ces intentions, remettant le tout dans les mains du ministère chargé de l’enquête. Dans un courriel, la porte-parole du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Patricia Jreige, a expliqué que les enquêtes étaient encore en cours .

Nous comprenons que les Néo-Écossais veulent connaître les résultats , a-t-elle écrit. Cependant, à ce stade, nous ne pouvons pas commenter la nature de l'enquête ou ce qui fait l'objet de l'enquête.

Le ministère a quand même déjà dévoilé que les deux incendies avaient été causés par l'activité humaine.

Avec les informations de Shaina Luck de CBC