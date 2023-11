Helijet veut transporter ses passagers dans des aéronefs électriques

L’entreprise Helijet de Richmond, en Colombie-Britannique, espère devenir le premier transporteur aérien Canadien à transporter des passagers au moyen d'un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux.

La société a passé une commande ferme de quatre aéronefs du modèle ALIA VTOL, avec l’option de s’en procurer quatre autres, auprès du manufacturier américain BETA. La valeur du contrat n’est pas divulguée publiquement.

Aujourd'hui, marque une étape importante , a indiqué le président d'Helijet, Daniel Sitnam.

Alors que les industries et les nations du monde entier s'efforcent de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, l'un des secteurs les plus dynamiques est celui de l'aérospatiale et de l'aviation , a-t-il ajouté, en affirmant que l'appareil permettra d'élargir la gamme des services offerts par le transporteur, notamment pour le tourisme, le transport médical et les services d’intervention d’urgence.

L’aéronef ALIA VTOL Il s’agit d’un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, ou electric vertical takeoff and landing (eVTOL) en anglais.

(eVTOL) en anglais. Il utilise un système de propulsion électrique et ne produit aucune émission opérationnelle, selon le manufacturier BETA.

L’aéronef a une envergure d’un peu plus de 15 mètres et peut transporter jusqu'à cinq personnes et un pilote.

Le manufacturier prévoit obtenir une certification réglementaire commerciale en 2026.

La voie à suivre

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, était présent pour l’annonce qui s’est déroulée à l'héliport d'Helijet à Victoria Harbour.

Le gouvernement provincial reconnaît le potentiel de la mobilité aérienne de pointe pour décarboniser le secteur de l'aviation, améliorer la connectivité régionale, réduire les délais d'intervention en cas d'urgence et créer de nouvelles possibilités de production dans notre province , a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur général du Conseil de l'aviation de la Colombie-Britannique, Dave Frank, estime que l’annonce est précurseure . C'est la voie à suivre , ajoute-t-il.

Nous avons environ 150 sociétés d'hélicoptères en Colombie-Britannique. Elles doivent toutes examiner de près ces nouvelles technologies ainsi que les drones pour voir si elles peuvent les intégrer dans leur plan d'affaires.

Selon lui, les principaux défis à l’adoption de la technologie électrique dans l’industrie de l’aviation sont technologiques et financiers : La technologie électrique et à hydrogène ne peut vraiment être appliquée qu'à des avions de 30 sièges ou moins. Nous parlons donc de services régionaux.

Et le problème, c'est que beaucoup de transporteurs régionaux ont été malmenés pendant la pandémie. Ils n'ont pas les moyens d'investir dans ces nouvelles technologies autant qu'ils le souhaiteraient , ajoute Dave Franck.

Ouvrir en mode plein écran Ce rendu par ordinateur illustre à quoi pourrait ressembler l'aéronef ALIA VTOL opéré par Helijet. Le manufacturier prévoit d'obtenir une certification réglementaire commerciale en 2026. L'appareil devrait être disponible pour des services privés et commerciaux peu de temps après, selon BETA. Photo : Illustration fournie par BETA

Passagers et investissements

Un rapport de septembre 2020 de l’Association pour l’évolution aérienne du Canada indique qu’à l’échelle globale, plus de 43 entreprises ou projets étaient à la phase de démonstration à grande échelle de solutions eVTOL.

Le rapport indique que, sur une période de 20 ans, la région du Grand Vancouver desservirait cumulativement environ 4,2 millions de passagers à l'aide d'aéronefs eVTOL et qu’environ 2,1 milliards de dollars seraient engendrés au cours de cette même période.

Le rapport tire ses conclusions sur la base d’investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars dans les systèmes de gestion du trafic aérien et dans les infrastructures au sol.

Une réalité à laquelle Helijet compte s'attaquer. Son président, Daniel Sitnam, a soulevé la que l’infrastructure des héliports actuels de l’entreprise sera adaptée pour répondre aux besoins futurs en matière de mobilité urbaine.