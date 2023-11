Quand les élus deviennent la cible de violence verbale et d’intimidation

Se sentant incapables de travailler dans ces conditions d’insultes à répétition, des élus municipaux prennent la décision de quitter. Ce climat de travail malsain est devenu un véritable fléau, estiment certains d'entre eux.

En un peu plus d’un an à peine, quatre villages de l’Abitibi-Témiscamingue se sont retrouvés sous administration provisoire de la Commission municipale du Québec. Dans la majorité des cas, de nombreuses tensions avaient éclaté entre élus, employés municipaux et citoyens.

Le cas le plus récent est celui d’Authier-Nord, un petit village d’Abitibi-Ouest de 277 habitants. Cet automne, quatre conseillers municipaux ont quitté leur poste à la suite d’une séance du conseil qui a dérapé.

Lors de cette houleuse soirée, que Radio-Canada a pu écouter, on entend des citoyens insulter des membres du conseil à plusieurs reprises. Des élus tentent en de nombreuses occasions de reprendre le contrôle, mais sans succès.

L’ex-maire de la municipalité, Alain Gagnon, se trouvait parmi les citoyens et prenait régulièrement la parole. Ferme ta boîte si tu n’es pas capable de l’expliquer! , a-t-il lâché en pleine séance du conseil en s’adressant au maire actuel, Fernand Major.

Toi aussi, ferme ta boîte! , a répliqué le maire, perdant patience pour la première fois, lui qui avait tenté de calmer le jeu à plusieurs reprises auparavant.

Le bureau municipal d'Authier-Nord, dont le village a été placé sous administration provisoire de la Commission municipale du Québec cette année. (Photo d'archives)

Le maire Fernand Major a refusé de nous accorder une entrevue, mais on pouvait sentir lors du conseil en question que la situation l’affectait aussi. C’est rendu qu’on ne peut même plus aller parler à des gens parce qu’on comploterait. C’est complètement ridicule , a-t-il mentionné lors de la dernière séance du conseil municipal.

Ils veulent tous que tu démissionnes. Ça se tient tous ensemble jusqu’à temps que tu partes , lui a dit une femme en criant avant qu’une citoyenne lui rétorque immédiatement : Ferme-la, ta gueule!

Marie-Eve Larouche est l'une des quatre conseillères ayant pris la décision de démissionner à la suite de cette séance du conseil municipal d’Authier-Nord.

On se faisait littéralement hurler dessus dans le stationnement , explique-t-elle en précisant que la situation perdure depuis des mois.

La salle du conseil municipal d'Authier-Nord a été le lieu d'échanges d'insultes.

Tu vois des gens avec qui tu as déjà passé du bon temps, que tu appréciais, qui viennent au conseil, pas pour comprendre, mais pour nous insulter et nous prêter de mauvaises intentions, alors que tout ce qu’on veut, c’est le bien de la municipalité. Ça fait mal et c’est plusieurs nuits que tu n’en dors pas , souligne la jeune femme.

Comment s’en sortir?

Le maire de la municipalité de Roquemaure, Mathieu Guillemette, comprend très bien ce que vivent les élus d’Authier-Nord.

Son village a été mis sous tutelle par la Commission municipale du Québec en 2022 en raison d’un climat de travail difficile et de nombreux conflits à l’interne.

Des élus et plusieurs officiers avaient démissionné dans les dernières années, dont pas moins de quatre directrices générales. Les conflits perduraient depuis des années.

Ce n’était pas harmonieux, c’était donc difficile d’avancer. Si on ne travaille pas ensemble, on n’avancera pas. Rester pris là-dedans, ça pénalise les citoyens. Et pas juste les citoyens, mais toute la collectivité en fait , raconte M. Guillemette.

Mathieu Guillemette a été élu sans opposition en avril dernier. (Photo d'archives)

La Commission municipale du Québec a finalement quitté en mars dernier, jugeant que le climat de travail était beaucoup plus sain. Selon Mathieu Guillemette, le fait qu’il soit originaire de l’extérieur de la région a représenté un avantage, puisqu’il n’a aucun historique de conflits avec des citoyens de la communauté.

Je pense qu'à un moment donné, ça prend une forme de leadership qui dit : OK, c’est assez. Il faut tracer une ligne, il faut regarder en avant, comprendre le passé, mais il faut commencer à regarder en avant , affirme-t-il.

Dans la MRC Abitibi, le village de Trécesson est toujours sous tutelle, alors qu’au Témiscamingue, la municipalité fusionnée de Laverlochère-Angliers est sous administration provisoire.

Les intéressés peu nombreux

Les petits villages ont souvent de la difficulté à pourvoir tous les postes d’élus et ce type de conflits n’aide en rien à encourager des citoyens à s’impliquer.

Bien que l’ambiance soit bonne en ce moment dans sa municipalité, le maire de Duparquet, Denis Blais, constate lui aussi que plusieurs citoyens ne respectent pas leurs élus.

L’attitude des gens vis-à-vis les conseillers et les maires va devoir changer. On est quasiment des missionnaires, mais on n’est pas à temps plein. On va là pour aider la communauté, aider les gens. Il va falloir qu’ils prennent un peu recul et laisser les élus faire leur travail. Nos gérants d’estrades, il va falloir qu’ils reculent un peu , exprime-t-il.

Marie-Eve Larouche assure de son côté qu’elle ne fera plus jamais de politique.

À un moment donné, il y a des limites à ce qu’un humain peut tolérer. Quand les insultes viennent de tes concitoyens, de tes voisins, des gens pour qui tu avais du respect ou de l’amitié, pour ma part, je ne suis pas assez forte pour ça.

Un frein

Le maire de Sainte-Germaine-Boulé depuis 1997, Jaclin Bégin. (Photo d'archives)

Élu maire de Sainte-Germaine-Boulé pour la première fois en 1997, Jaclin Bégin estime qu’il ne serait jamais demeuré en poste s’il avait dû faire face à des conflits aussi importants. Il s’agit selon lui d’un frein pour attirer et aussi garder nos élus.

J’aurais eu beaucoup de difficultés, comme maire, à vivre ces situations-là. Je ne pense pas que j'aurais fait le nombre d’années que j’ai faites si j’avais eu à vivre ça , soutient-il.

Ça m’est arrivé une fois [de recevoir des insultes], mais je pense que l’important, c’est de se faire respecter aussi, enchaîne la mairesse de La Reine, Fanny Dupras-Rossier. Oui, on est là pour les citoyens, mais maintenant, je les invite à venir donner leurs idées ou se plaindre aux assemblées, parce qu’au moins, les autres conseillers sont là , signale-t-elle.

Fanny Dupras-Rossier, mairesse de La Reine. (Photo d'archives)

Pour sa part, Marie-Eve Larouche espère que la paix pourra revenir dans son village qu’elle apprécie énormément. Elle a beaucoup de difficultés à expliquer ce qui a pu se passer.