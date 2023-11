Un radar pour détecter les ours polaires et peut-être aussi les ours noirs

Geoff York, un scientifique de l'organisme de conservation Polar Bears International, met au point un système de radar d'alerte précoce qui peut détecter les ours polaires à distance et envoyer des alertes pour souligner leur présence.

Ce système pourrait aussi détecter les grizzlis et les ours noirs.

Les ours polaires vivent dans un habitat très différent de celui des ours de l'Alberta, mais les deux espèces ont au moins un point commun : elles interagissent de plus en plus avec les humains.

Des communautés des régions de Calgary, Banff et Jasper ont eu plusieurs démêlés avec des ours noirs et des grizzlis cet automne, tout comme des randonneurs et des campeurs de l'arrière-pays.

Les habitants de Churchill, au Manitoba, ont vécu des expériences similaires avec des ours polaires. La ville est même en passe d'établir un nouveau record d'observation d'ours polaires cette année.

Un scientifique a pensé alors à une nouvelle technologie radar qui pourrait aider les humains et les ours à vivre en toute sécurité les uns à côté des autres.

Un outil à peaufiner

Geoff York, directeur principal pour la science et la politique de Polar Bears International, travaille depuis quatre ans sur le projet.

L'outil, qui utilise l'intelligence artificielle, en serait à sa dernière phase pilote. Il s'agit d'un outil potentiel très utile pour compléter les autres mesures prises , dit-il.

M. York explique qu'une fois que le système radar aura été affiné, il pourra détecter les ours dans les endroits où ils risquent d'entrer en contact avec l'homme.

Le nouveau système pourrait aussi être équipé de lumières stroboscopiques ou de haut-parleurs qui se déclencheraient automatiquement en cas de présence d'un ours et qui seraient utilisés pour le dissuader.

Un outil adaptable au contexte albertain

Le chercheur estime que cette technologie pourrait facilement s'appliquer au contexte albertain.

D'ailleurs, lors de la conception du programme, Polar Bears International a collaboré avec plusieurs spécialistes des ours de l'Alberta, afin de partager leurs expériences.

Gordon Stenhouse, biologiste spécialiste du grizzli, et par ailleurs chercheur et consultant à Hinton, est l'un d'entre eux. Selon lui, ce système pourrait s'avérer utile dans certaines circonstances en Alberta : Il peut y avoir des applications dans un camp ou sur un chantier où il s'agit d'une zone définie.

Dans le contexte d'un site de forage, par exemple, le radar pourrait être installé pour déclencher une alerte en cas de détection d'un ours. Ceci permettrait aux personnes travaillant dehors de se réfugier à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit évaluée.

Geoff York indique par ailleurs que le nouveau système en cours de peaufinement est coûteux, de l'ordre de 30 000 à 80 000 $ pour le rendre opérationnel. Il devrait pouvoir être moins cher au fil du temps.

Avec les informations de Kylee Pederson