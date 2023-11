Les usagers de la ligne d'autobus 747 qui relie l’aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville pourront utiliser un titre de transport numérique à compter du 1er novembre.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM) ont indiqué dans un communiqué mardi que cette option serait mise en place dès le mercredi 1er novembre.

Les usagers pourront utiliser les applications Chrono, Transit ou une carte de crédit pour l’achat de leur titre de transport.

L’ ARTM et la STM ont souligné que cette mesure ponctuelle vise à améliorer le parcours des clients durant les périodes d'achalandage élevé et à améliorer la fluidité des services de transport collectif entre l’aéroport et le centre-ville .

Il est précisé que le titre de transport a une validité de 120 minutes après son activation. Après une validation visuelle par le chauffeur d’autobus, ce dernier remettra à l’usager un titre de transport valide permettant d’accéder à l’ensemble des modes de transport de l’agglomération de Montréal (zone A), durant 24 heures .