Enseigner l’Holocauste pour contrer l’antisémitisme? Pas si simple, disent des experts

En rendant l’enseignement de l’Holocauste obligatoire en 10e année, la Colombie-Britannique espère lutter contre la haine et l’antisémitisme. Mais est-ce un bon moyen d’y arriver, et surtout, est-ce le bon moment de faire cette annonce, en pleine crise israélo-palestinienne? Des experts se prononcent.

Le professeur au Département d'histoire à l’Université Simon Fraser (SFU), Nicolas Kenny, estime qu’il est fondamental que l'on enseigne ce sujet, surtout face à la désinformation qui circule .

Se souvenir des horreurs de l'Holocauste n'équivaut pas à endosser ou appuyer Israël dans ses actions dans le conflit actuel.

Il estime qu’il faut distinguer le conflit au Moyen-Orient de la montée de l'antisémitisme en Colombie-Britannique, au Canada, et dans le monde, un problème beaucoup plus profond qui n'est pas nouveau.

De son côté, Miloud Chennoufi, professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes, à Toronto, trouve l’initiative de la Colombie-Britannique maladroite, même s’il juge que l'enseignement de l'Holocauste en soi ne pose pas de problème.

Le problème, c'est à la fois le timing et le fait que ce ne soit pas universellement destiné à lutter contre tous les discours de haine.

Selon lui, si des actions sont entreprises contre les discours antisémites, des actions similaires doivent être adoptées contre les discours islamophobes, par exemple.

Publicité

Un principe moral n'est moral que s'il est appliqué de manière universelle. Dès que vous appliquez le même principe moral, mais différemment selon ce dont il est question, selon la personne ou le groupe de personnes, et bien là [...] vous êtes en train de jouer un rôle politique dans un rapport de pouvoir , explique-t-il.

Miloud Chennoufi pense que la meilleure façon de rendre justice aux concitoyens de confession juive qui sont victimes de discours ou d'actes antisémites, c'est de dire qu’au Canada, nous ne tolérons aucune forme de discours haineux, y compris le discours anti-Noirs, anti-Autochtones, antimusulmans ou anti-Arabes.

C'est de cette manière-là que tous les groupes sont protégés.

Éducation sur l'Holocauste obligatoire en C.-B..ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Panorama. Éducation sur l'Holocauste obligatoire en C.-B. ÉMISSION ICI PREMIÈRE Panorama Écouter l’audio (Éducation sur l'Holocauste obligatoire en C.-B.. 13 minutes 37 secondes) Durée de 13 minutes 37 secondes 13:37

Une matière complexe à enseigner

Lindsay Gibson, professeur adjoint à la Faculté d’éducation de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), croit lui aussi que l’annonce du gouvernement britanno-colombien s’apparente surtout à un geste politique.

Publicité

La grande question est de savoir si cela donnera quelque chose sur le terrain , soutient-il.

L’expert, qui a contribué à l’élaboration du programme actuel de 10e année en Colombie-Britannique, se dit convaincu que l'Holocauste était déjà enseigné dans la majorité des classes de la province.

Il affirme qu’il est facile de modifier un programme d'études. Ce qui est plus difficile, d’après lui, c'est de savoir ce qui sera mis en place pour aider les enseignants à aborder la question de l'antisémitisme en classe, mais aussi celle de l'islamophobie.

Les élèves se posent des questions. Ils viennent avec des conceptions et des idées préconçues dans la classe. Ce que j'entends de la part des enseignants, c’est qu’ils ont besoin d'aide pour savoir comment aborder ces questions de manière réfléchie. C'est le défi que nous avons à relever.

La question n’est vraiment pas si simple que ça , renchérit Sabrina Moisan, professeure en didactique de l'histoire et d'éducation à la citoyenneté à l'Université de Sherbrooke.

Comprendre l'antisémitisme en soi, c'est très laborieux. Souvent, les enseignants qui abordent l'histoire de l'Holocauste ne vont pas passer beaucoup de temps à raconter cette histoire et ses différentes manifestations. Alors, à ce moment-là, les élèves ne sont pas nécessairement outillés pour reconnaître ce qu’est l'antisémitisme aujourd'hui , dit-elle.

Si on n'étudie pas la société contemporaine et la forme que prend l'antisémitisme aujourd'hui, on manque encore une fois le bateau.

Elle admet qu’il est plus sensible de parler de ce sujet en ce moment, et que les enseignants doivent être bien préparés.

La Colombie-Britannique prévoit de rendre obligatoire l'enseignement de l'Holocauste dès l’année scolaire 2025-2026.