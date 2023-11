Déficit de près de 65 000 $ aux Éditions de la nouvelle plume

Les Éditions de la nouvelle plume ont enregistré un déficit de 64 575 $ pour l'exercice 2022-2023, selon les États financiers présentés lors de leur assemblée générale annuelle lundi. Pour couvrir ce déficit, l'organisme a puisé dans ses réserves.

C'est la seconde année d'affilée que les Éditions de la nouvelle plume (ÉNP) affichent un déficit, avec une perte de 15 218 $ en 2021-2022. Selon le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, l'organisation connaît donc un déficit d'environ 75 000 $ sur les deux dernières années .

En 2021, les réserves disponibles de la maison d’édition s'élevaient à 81 240 $. Le surplus a été accumulé durant la pandémie alors que beaucoup de nos activités n'ont pas eu lieu , indique le président.

Pour éponger ses récentes pertes, l'organisme a utilisé ses actifs non affectés, faisant passer ses réserves disponibles de 66 175 $ en 2022 à seulement 1291 $ en 2023. À la fin de l’exercice financier, le solde de la coopérative s'établit à 4417 $.

Un déficit lié aux salaires

En 2021-2022, la maison d’édition avait à son emploi une personne au poste de direction générale en plus d’une personne au poste de coordination.

Laurier Gareau indique que le déficit provient de l’ajout d’un poste de direction générale sans que certaines sources de revenus soient renouvelées. Par exemple l'année précédente, on avait 23000$ de revenus du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan qu'on n'avait pas , fait-il valoir.

Malgré ce manque de revenu, il admet ne pas avoir voulu mettre fin au contrat de direction générale. C'est ça qui a engendré le gros du déficit l'an passé , indique-t-il.

Il explique que le CÉCS ne lui a pas permis d'obtenir du financement car ils avaient soumis la même demande que l'année précédente.

C'est un problème avec les bailleurs de fonds : ils vont chercher l'innovation, mais pour bâtir un projet avec succès ça ne se fait pas avec une subvention d'un an, mais des subventions sur 4 à 5 [ans] pour que le projet puisse s'autofinancer.

Le directeur général du CÉCS, Kouamé N’Goandi, a indiqué à Radio-Canada que le fonds que les ÉNP ont tenté d'obtenir est une enveloppe pour des projets, et que ce n’est pas le fonds approprié pour le financement des opérations.

Pas d’appuis du Conseil des arts du Canada

Laurier Gareau indique aussi que les demandes d’appui au Conseil des arts du Canada ont été infructueuses. Ça fait trois années qu'ils refusent nos demandes d'aide financière . Il signale que ces fonds auraient appuyé la publication de livres d’auteurs de l’Ouest et du Nord canadien.

Si tu as une subvention par exemple du Conseil des arts de 15 000 $ qui ne vient pas pendant trois années d'affilée et éventuellement ça va affecter nos revenus.

Ouvrir en mode plein écran «On a encaissé un très gros déficit, on ne peut pas continuer de cette façon-là», confie Laurier Gareau président des Éditions de la nouvelle plume. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Il signale avoir entendu dire que les jurys de pairs du Conseil des arts du Canada qui attribuent les subventions sont constitués majoritairement de Québécois qui ne sont pas sensibles aux réalités du livre francophone en milieu minoritaire.

Peut-être que le temps est venu pour l’ ACF et la Fédération des communautés francophones et acadiennes et la fédération culturelle franco-canadienne de commencer à faire pression pour bâtir un fond pour les régions hors Québec, parce que pour le moment, comme communauté minoritaire, on est perdant.

Le Conseil des arts du Canada déclare ne pas pouvoir commenter la composition des comités de pairs, mais assure qu’il veille à ce qu'ils soient représentatifs de la diversité culturelle et régionale du Canada .

Le conseil note qu’il existe un Fonds pour les langues officielles qui soutient les organismes artistiques des communautés linguistiques minoritaires.

Les ÉNP continueront de publier

Laurier Gareau assure que l'année de la maison d'édition n'est pas en péril. Dans le budget de cette année, 40 000 dollars sont destinés à assurer la publication de quatre livres. Les ÉNP doivent publier quatre ouvrages par an, afin de conserver le statut de maison d'édition.

Les éditions ont fait des ventes d’environ 11 500 dollars lors du dernier exercice, un montant inférieur à l'objectif de 15 000 dollars au budget.

On a encaissé un très gros déficit, on ne peut pas continuer de cette façon-là , souligne Laurier Gareau.

Il envisage de repenser les personnes qu'on embauche pour préparer nos maquettes de couverture de livres, pour les rendre plus professionnelles, pour attirer l'œil du public .

Démissions au C.A.

Deux membres du C.A., Frédéric Dupré et Daisy Dailloux, ont démissionné au cours de l'exercice en cours. Deux autres membres, Maud Beaulieu et Sarah Vennes-Ouellet, ont choisi de ne pas se représenter.

Seuls Laurier Gareau et Raoul Granger se sont re-présentés au conseil d'administration. Estelle Bonetto, Jean-Marie Michaud, Mychèle Fortin, et Yves Lafond y ont été élus sans concurrents au cours de l’assemblée.