La francophonie manitobaine se réjouit de la priorité accordée au BEF

Des Franco-manitobains se réjouissent que le nouveau gouvernement provincial néo-démocrate se soit engagé à rétablir le poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l’éducation française (BEF). Il s'agit d'une priorité énoncée dans la lettre de mandat du ministre de l’Éducation, Nello Altomare, publiée lundi soir.

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) a fait du renforcement du BEF l'une de ses priorités politiques lors des élections provinciales cet automne. Elle accueille favorablement cette nouvelle.

C'est vraiment de bonnes nouvelles pour la communauté de savoir que déjà dans une lettre au ministre, l'intention est là de rétablir ce poste , explique le vice-président de la SFM , Derrek Bentley.

Le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine, Derrek Bentley, accueille favorablement l'annonce du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.

Il espère désormais que la SFM reprendra les contacts avec le BEF pour discuter des priorités par rapport à l'éducation.

On a hâte de vraiment travailler avec ce gouvernement pour voir comment on peut s'assurer que le BEF est plus fort que jamais dans les années à venir , précise M. Bentley.

Une des personnalités qui a longtemps demandé le rétablissement de ce poste est l'auteur manitobain et militant, Laurent Poliquin.

Il est important d'avoir une structure qui puisse assurer une certaine permanence , dit-il. [La communauté francophone] veut quand même garder des gens en place qui sont assez proches du pouvoir.

Il rappelle qu’il faut prendre en compte le pouvoir potentiel ou réel du poste du sous-ministre adjoint.

Ce n’est pas tout de redonner un titre à quelqu'un. Encore faut-il que cette personne ait suffisamment de pouvoir afin d’aussi influencer et faire en sorte que les préoccupations des francophones soient mises de l'avant.

L’impact pour la DSFM

Il s’agit d’un avis partagé par le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge. D'ailleurs, il se pose la question de savoir quelle serait l'étendue des pouvoirs du sous-ministre adjoint au BEF .

La deuxième sous-question qui me vient en tête est " quel sera le pouvoir de cette personne-là? ", parce qu'on peut nommer un sous-ministre adjoint avec un titre, mais sans pouvoir. On l’a déjà vu par le passé , affirme-t-il sur les ondes de l’émission Le 6 à 9.

Alain Laberge rappelle que la division scolaire n'a jamais été contre avoir un sous-ministre adjoint francophone durant la période électorale . D'ailleurs, il a indiqué mardi que la DSFM n'avait pas de problème avec le mode de fonctionnement actuel.

Les gens doivent comprendre que la DSFM , tout comme la CSFM , ne peut pas prendre de parti pris et commencer à aller chercher ces choses-là, parce que peu importe le parti au pouvoir, on doit travailler avec les gens en place , dit-il.

Rappel des faits

Le BEF existe depuis 1974 au Manitoba, ayant le mandat d'élaborer, d'évaluer et d'administrer des politiques et des programmes reliés à l'éducation française.

En octobre 2017, le sous-ministre adjoint francophone au ministère de l'Éducation responsable du BEF , Jean-Vianney Auclair, a été muté à un autre poste, et est devenu conseiller principal au sein de la Division de l'éducation postsecondaire et du développement de la main-d’œuvre.

Le BEF est passé, à l'époque, sous la responsabilité d’un sous-ministre adjoint anglophone, Rob Santos, lui-même responsable de nombreux autres dossiers et priorités. Ce changement apporté avait provoqué l’ire de la francophonie manitobaine.

Laurent Poliquin décrit les pratiques du gouvernement progressiste-conservateur comme étant assez draconienne et unilatérale lorsqu’il a limogé le sous-ministre adjoint à l'intérieur d'une structure qui est aussi importante que la structure du BEF .

Avec les informations d’Antoine Brière