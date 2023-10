La Guignolée de la MRC Abitibi remplace son Déjeuner des médias

La Guignolée des médias de la MRC Abitibi a lancé mardi une nouvelle activité de financement.

L’organisme met en vente des coupons à 10 dollars donnant accès à l’un des quatre produits vedettes des restaurants McDonald’s d’Amos, La Sarre, Malartic et Val-d’Or. Cette activité vient remplacer le Déjeuner des médias, qui était présenté depuis plusieurs années.

On cherchait à trouver une activité de financement pour remplacer le Déjeuner des médias. Quelque chose qui simplifierait notre tâche, parce qu’on est une petite équipe de sept personnes sur le conseil d’administration et c’est nous qui faisons la job de bras. On commençait à trouver l’activité essoufflante , explique la présidente Cynthia Lavigne.

La vente des coupons a débuté auprès d’une douzaine de points de vente et d’amis vendeurs, dont les administratrices de la Guignolée des médias de la MRC Abitibi. Ces coupons pourront être utilisés du 1er décembre au 31 janvier.

Les billets sont vendus à tous et chacun, mais on espère que les entreprises vont reprendre le flambeau, un peu comme elles le faisaient pour le Déjeuner des médias. On vendait des forfaits, alors ça pourrait être un achat de lots de billets pour les employés, pour la famille des employés. Pour le même montant, les entreprises auront plus de cadeaux à donner à leurs employés , fait valoir Andréanne Guindon, secrétaire de la Guignolée des médias de la MRC Abitibi.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Leblanc, propriétaire des McDonald's d'Abitibi, s'implique encore plus à fond cette année dans la Guignolée des médias de la MRC Abitibi. Elle est entourée de la présidente Cynthia Lavigne et de la secrétaire Andréanne Guindon. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette formule des coupons est une idée d’Isabelle Leblanc, propriétaire des restaurants McDonald’s en Abitibi.

On l’avait essayé lors du Grand McDon et je trouvais que c’était une bonne idée pour amasser des sous. On espère vraiment que ce sera un succès et que l’année prochaine, on va faire plus de coupons pour amasser plus de sous. On s’entend que cette année, beaucoup de familles sont dans le besoin et n’auront peut-être pas le Noël espéré, alors si on peut mettre un peu de magie dans leur vie, je pense que c’est important , souligne Mme Leblanc.

Dans les rues le 7 décembre

Cette nouvelle activité vient s’ajouter à la collecte dans les rues qui aura lieu le jeudi 7 décembre. Six points de cueillette sont prévus aux principales intersections d'Amos.

Plus que jamais, il est important de donner, rappelle Cynthia Lavigne.

On le voit comment les prix ont augmenté, comment les familles sont de plus en plus dans le besoin, qu’elles ont de plus en plus de difficulté à s’offrir des produits de qualité à l’épicerie. C’est donc important de donner pour aider les familles à manger , mentionne-t-elle, en lançant du même souffle un appel aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans cette journée.

La Guignolée des médias de la MRC Abitibi redistribue chaque année environ 60 000 dollars à différents organismes de la région d’Amos qui viennent en aide aux personnes démunies du secteur, comme la campagne des paniers de Noël.